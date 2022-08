Rusko dál kritizuje výroky Černochové, ozval se tajemník bezpečnostní rady

Moskva - Ruští představitelé dál kritizují českou ministryni obrany Janu Černochovou za její vyjádření k sobotnímu atentátu na prokremelskou publicistku Darju Duginovou. Ruským novinářům dnes tajemník tamní bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev řekl, že žádná civilizovaná země by neměla ignorovat veřejnou podporu terorismu svými politiky. Černochová, kterou už v úterý za její postoj napadl na jednání Rady bezpečnosti OSN ruský velvyslanec u světové organizace, kritiku z Moskvy odmítá.

"Rusko vychází z toho, že ani jedna civilizovaná země, bez ohledu na její politický kurz, nemá právo ignorovat veřejné schvalování terorismu, a tím spíše pocházející od vysoce postaveného státního činitele," řekl Patrušev podle ruské státní agentury TASS.

Podle britských vyšetřovatelů to byl právě on, kdo jako šéf tajné služby FSB posvětil, zřejmě s vědomím prezidenta Vladimira Putina, operaci s cílem zabít bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka izotopem radioaktivního polonia 210, které mu v listopadu 2006 v londýnském hotelu Millennium přimíchali do čaje ruští agenti.

Ruský velvyslanec v Radě bezpečnosti OSN Vasilij Něbenzja v úterý obvinil Černochovou z podpory terorismu. Záminkou mu bylo její vyjádření po výbuchu automobilu, v němž v sobotu zemřela dcera ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina. Rusko už oznámilo, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby, což Ukrajina jednoznačně popřela.

Černochová v úterý velvyslancova obvinění odmítla, je podle ní zásadní rozdíl mezi "oslavou teroristického útoku" a vyjádřením "nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky" veřejně vyzývající k okamžitému vyhlazení Ukrajinců.

Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes rozhodl o předvolání ruského velvyslance a náměstek ministra Jaroslav Kurfürst se na schůzce "důrazně ohradil proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči ČR" v Radě bezpečnosti. "Pokud chce Rusko mluvit o terorismu podporovaném státem, ať si zamete před vlastním prahem," uvedl ministr.

Ministryně obrany v sobotu na twitteru napsala, že jí není líto dcery ani truchlícího otce, ale naopak tisíců lidí "zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie".

"Obvinění Jany Černochové z podpory terorismu jakýmkoliv představitelem Ruské federace, která se dopouští válečných zločinů na Ukrajině, nelze považovat za nic jiného než projev vrcholného cynismu," sdělil v úterý ČTK premiér Petr Fiala (ODS) prostřednictvím svého mluvčího.

Patrušev v roce 1999 vystřídal Vladimira Putina, nynějšího ruského prezidenta, v čele ruské tajné služby FSB, vedl ji do roku 2008, kdy se stal tajemníkem bezpečnostní rady. Patrušev je pokládán za jednoho z nejbližších Putinových spolupracovníků.