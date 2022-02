Rusko chce zničit Ukrajinu, mít tam loutkovou vládu, říká novinář

Kyjev/Praha - Rusko chce potrestat Ukrajince za to, že chtějí žít v demokratické zemi. Chce zničit Ukrajinu jako suverénní stát a mít tam loutkovou vládu, říká v rozhovoru s ČTK ukrajinský novinář Vitalij Syzov. Myslí si, že cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je znovuvytvořit Sovětský svaz, nové ruské impérium.

„Ukrajinu nejspíš v určité formě ponechá. Vy s tím máte zkušenosti, pravděpodobně to bude podobné jako za sovětské invaze v roce 1968 do bývalého Československa,“ domnívá se Syzov, který pochází z ukrajinského Doněcku. „Na jednu stranu bude existovat jakoby nezávislá vláda, ale ve skutečnosti nebude moci tato vláda bez povolení Moskvy učinit žádné rozhodnutí,“ dodává.

Rusko ve čtvrtek zahájilo letecký i pozemní útok na Ukrajinu. Prezident Putin v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Boje ale byly hlášeny i z dalších částí země.

„Bylo mi jasné, že ten útok bude velký. Co se bude dít, se ale nedalo předvídat. Měl jsem tento scénář v hlavě, ale nebyl tím hlavním,“ okomentoval Syzov aktivity ruské armády. Pokud jde o současné dění, necítí „smutek, spíš je to naštvání“.

Ukrajinský novinář sice pochází z východu Ukrajiny, teď ale žije v Londýně, kde už několik měsíců studuje. Teď ale uvažuje o tom, že se domů vrátí, chtěl by podpořit svou rodinu a přátele. S příbuznými, kteří žijí hlavně v oblasti Kyjeva, je v kontaktu. „Všichni se snaží schovat doma. Nechtějí ze země odjet. Zatím,“ říká. „Ukrajinská armáda proti Rusům bojuje, snaží se útok odvrátit. A tento odpor je mnohem silnější, než Rusko očekávalo,“ dodává.

Je možné Rusko zastavit? „Ne. Jen silou. Jen ukrajinská armáda. A za cenu velkého množství obětí,“ míní Syzov. Pomoct by podle něj mohly i mimořádně tvrdé sankce. „Nikoli jen vyjadřování obav a sankcí typu, že si ruští oligarchové nemohou zajet nakoupit do Louise Vuittona v Paříži. To je k ničemu. Putin touží po velkém impériu, nezajímá ho nakupování,“ uzavírá ukrajinský novinář.