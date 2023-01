Rusko chce povolit překračování hranice autem pouze po předchozí registraci

Moskva - Překračovat hranice Ruska motorovým vozidlem by od 1. března mohli pouze ti, kteří o to dopředu zažádají, přičemž úřady by registraci mohly zamítnout. Podle serveru RBC to předpokládá novela silničního zákona, kterou v pondělí schválila v prvním čtení Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu.

"Překračování hranic se bude uskutečňovat ve vyhrazeném termínu a čase v souladu s postupem stanoveným ruskou vládou," uvádí se v novele zákona, která má podle autorů zkrátit čekací dobu na silničních hraničních přechodech Ruské federace. Opatření se má týkat jak ruských občanů, tak cizinců.

Datum a čas překročení hranice si bude možné zamluvit elektronicky, přičemž úřady budou moci rezervaci zamítnout v případě, že žadatel "nepředloží potřebné dokumenty a informace". Návrh počítá s tím, že opatření vstoupí v platnost 1. březnu 2023 a bude platit rok.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podle odhadů opustily Rusko statisíce lidí. Kyjev koncem prosince varoval, že ruské vedení se chystá uzavřít ruské hranice pro muže a vyhlásit novou vlnu mobilizace do války na Ukrajině.