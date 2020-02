Rusko chce podle tajných služeb pomoci Trumpovi ve volbách

Washington - Americké tajné služby varovaly členy Sněmovny reprezentantů, že se Rusko vměšuje i do letošních prezidentských voleb, aby dopomohlo Donaldovi Trumpovi k druhému mandátu. Varování podle listů The New York Times, The Washington Post či stanice CNN zaznělo minulý týden na uzavřeném jednání výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby. Mluvčí výboru potvrdil pouze to, že se na zmiňované schůzce jednalo o "integritě" letošních prezidentských voleb.

Vyšetřování možného vlivu Ruska na americké volby zastínilo první dva roky vlády prezidenta Donalda Trumpa. Podle amerických tajných služeb se potvrdilo, že Moskva se snažila do voleb zasáhnout. Neprokázalo se ale, že by v tom Trump či jeho spolupracovníci Rusku pomáhali. Moskva opakovaně popírá, že by se pokusila volby či kampaně jakkoli ovlivnit.

Úlohu Ruska v amerických prezidentských volbách z roku 2016 objasňoval zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller. Jeho závěrečná zpráva dokumentuje akce ruských tajných služeb, které se v kampani před volbami snažily poškodit Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

Podle dnešních informací amerických médií z poznatků tajných služeb vyplývá, že se Rusko letos opět snaží ovlivnit listopadovou prezidentskou volbu, ale i klání o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům. Jaké poznatky zpravodajci mají a jaké důkazy svých tvrzení kongresmanům předložili, ale není jasné.

Podle amerických médií chtěl Trump zabránit tomu, aby tajné služby o svých zjištěních členy Sněmovny reprezentantů informovaly. "Pokud jsou zprávy pravdivé a prezident do toho zasahuje, opět ohrožuje naše snahy zastavit vměšování ze zahraničí," uvedl v reakci na informace šéf sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adam Schiff.

K informacím z tisku se vyjádřili také uchazeči o demokratickou nominaci do boje o Bílý dům. Podle senátorky Elizabeth Warrenové Trump trhá na cáry "integritu" americké demokracie. "Poté, co byli členové Kongresu o této hrozbě informováni, vyhodil Trump šéfa tajných služeb," uvedla Warrenová. Trump ve středu oznámil, že v čele tajných služeb (DNI) nahradí Josepha Maguirea současný velvyslanec v Berlíně Richard Grenell.

Bývalý viceprezident Joe Biden, který se chce stejně jako Warrenová za demokraty postavit Trumpovi ve volbách, v reakci na zprávy amerických médií uvedl, že není "vůbec překvapený".