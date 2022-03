Rusko chce, aby RB OSN projednala údajné biologické laboratoře na Ukrajině

New York - Rusko vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, aby dnes projednala to, co Moskva označuje za "vojenské biologické aktivity USA na území Ukrajiny". S odkazem na ruského diplomata při OSN o tom informuje agentura AP. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované diplomaty píše, že se RB OSN dnes na žádost Ruska sejde. Bílý dům zmíněná tvrzení Moskvy označil za směšná a varoval, že se Rusko možná připravuje na Ukrajině použít chemické nebo biologické zbraně.

"Ruská mise požádala, aby se Rada bezpečnosti 11. března sešla k projednání vojenských biologických aktivit USA na území Ukrajiny," napsal na twitteru ruský diplomat při OSN Dmitrij Poljanskij.

Spojené státy popřely opakovaná ruská obvinění, že Washington na Ukrajině provozuje laboratoře na biologické zbraně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová tento týden v reakci na nepodložená tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové otevřeně varovala, že se Rusko možná pokusí na Ukrajině použít chemické nebo biologické zbraně.

"Vše je to zjevný trik Ruska, kterým se snaží ospravedlnit svůj další předem promyšlený, nevyprovokovaný a neopodstatněný útok na Ukrajinu," uvedla Psakiová na twitteru.