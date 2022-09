Rusko by v odvetě na zastropování cen ropy mohlo přerušit její dodávky

Moskva - Rusko by mohlo zastavit dodávky ropy do zahraničí v situaci, kdy chce skupina vyspělých zemí G7 zavést u ruské ropy cenový strop, uvedl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Mluvčí Kremlu také prohlásil, že příčinou přerušení dodávek plynu potrubím Nord Stream 1 do Evropy jsou západní sankce.

K přerušení dodávek ropy a ropných produktů do zahraničí by Rusko mohlo přikročit coby k "odvetnému opatření", reagoval dnes podle agentury TASS Peskov na otázku novinářů, kdy by mohla Moskva utnout dodávky ve světle toho, že skupina zemí G7 chce u ruské ropy zastropovat cenu. Na takovém postupu se shodli ministři financí a guvernéři centrálních bank skupiny G7 v pátek.

Opatření má vejít v platnost 5. prosince pro surovou ropu a 5. února příštího roku pro zpracované ropné produkty a má zahrnovat mimo jiné blokování přepravy ropy a jejích produktů, pokud bude nakoupena za vyšší než stanovenou cenu.

Peskov dnes zároveň odmítl, že by Rusko bylo odpovědné za přerušení dodávek plynu do Evropy potrubím Nord Stream 1. Za přerušení přepravy podle něj mohou západní sankce uvalené na Rusko, které ztěžují mimo jiné údržbu plynovodu.

"Kolektivní Západ, v konkrétním případě Evropská unie, Kanada a Británie, nesou vinu na tom, že situace došla do takového bodu," citovala prezidentského mluvčího agentura.

Ruský státní plynárenský podnik Gazprom přerušil minulý týden ve středu dodávky plynu potrubím Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Zdůvodnil to další údržbou, která měla skončit v sobotu ráno. V pátek večer ale Gazprom uvedl, že provedená údržba odhalila v kompresorové stanici únik oleje a že plynovod kvůli tomu zůstane mimo provoz, prozatím na neurčito. Cena plynu v Evropě po tomto přerušení vzrostla o 30 procent.