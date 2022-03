Rusko by mělo čelit vyšetřování za invazi na Ukrajinu, řekla viceprezidentka USA

Varšava - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová při dnešní návštěvě Polska uvedla, že Rusko by mělo čelit mezinárodnímu vyšetřování pro podezření z válečných zločinů za svou invazi na Ukrajinu a bombardování civilistů. Pokud jsou bombardovány nemocnice a zabíjeni civilisté, je to barbarské a blíží se to genocidě, prohlásil po jednání s Harrisovou podle agentury Reuters polský prezident Andrzej Duda.

Fotogalerie

"Na Ukrajině jsme svědky zvěrstev nepředstavitelných rozměrů," řekla Harrisová, která dnes ve Varšavě jednala kromě prezidenta Dudy také s premiérem Mateuszem Morawieckým.

Americká viceprezidentka rovněž zdůraznila, že Spojené státy jsou připraveny bránit každý kousek území států Severoatlantické aliance. Připomněla přitom, že USA do Polska přesunuly dvě baterie raketového systému Patriot.

Polsko Harrisová ocenila za to, s jakou vstřícností přijímá uprchlíky, jichž do země po ruské invazi na Ukrajinu přišlo již více než milion. Slíbila, že Spojené státy dají na humanitární pomoc dalších 50 milionů dolarů.