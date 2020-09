Rusko bude zjišťovat, zda se někdo pokusil zavraždit Navalného

Moskva/Brusel - Ruská kriminální ústředna pověřila jedno ze svých regionálních oddělení na Sibiři, aby vyšetřovalo možnost, že se někdo pokusil zavraždit opozičního politika Alexeje Navalného. Dnes o tom informovala agentura RIA Novosti.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu řekla, že Navalnyj byl nade vší pochybnost otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Vyzvala, aby lidé zodpovědní za tento čin byli pohnáni k odpovědnosti. Navalnyj leží v berlínské nemocnici Charité.

Rusko doposud vyšetřování případu nezahájilo a tvrdí, že chybí důkazy o tom, že by šlo o trestný čin.

Navalnyj, který je předním kritikem Kremlu, zkolaboval minulý měsíc během návratu letadlem ze Sibiře do Moskvy. Nejdřív byl hospitalizován v Omsku, kde lékaři tvrdili, že laboratorní testy žádné stopy otravy či nějaké toxické látky neprokázaly. Pak byl převezen do německé metropole.

Europoslanci chtějí mezinárodní vyšetření Navalného otravy

Poslanci Evropského parlamentu požadují mezinárodní vyšetření otravy Alexeje Navalného. Více než stovka europoslanců v dnešním otevřeném dopise německému předsednictví Evropské unie a šéfovi unijní diplomacie Josepu Borrellovi píše, že nelze nečinně přihlížet systematickým útokům na představitele ruské opozice. Požadují rovněž rychlé přijetí normy, která by EU umožnila trestat porušování lidských práv ve světě.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu konstatovala, že Navalnyj byl nade vší pochybnost otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Borrell o den později jménem EU Rusko důrazně vyzval k vyšetření útoku a nevyloučil, že unie přijme nové sankce.

Europoslanci jsou "extrémně skeptičtí k možnosti, že by ruské úřady byly připraveny a ochotny vyšetřit skutečné pozadí tohoto zločinu", uvedli v dnešním dopise citovaném několika médii. Případ by proto podle nich mělo vzít do ruky mezinárodní společenství pod hlavičkou Organizace spojených národů, Rady Evropy a případně i Organizace pro zákaz chemických zbraní.

"Nemůžeme nečinně přihlížet, jak je ruská opozice vystavována systematickým útokům jedem," uvedli s připomínkou starších nevyřešených případů souvisejících s oponenty prezidenta Vladimira Putina.

Podle europoslanců by EU měla co nejdříve zavést vlastní systém postihů za porušování lidských práv, který by umožnil přijímat sankce vůči odpovědným jednotlivcům namísto celých států. EP již loni vyzval k zavedení pravidel inspirovaných takzvaným Magnitského zákonem přijatým v roce 2012 Spojenými státy. Borrell poté v prosinci oznámil, že unie začne tuto normu chystat. Očekává se však, že její příprava potrvá ještě řadu měsíců.