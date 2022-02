Rusko-běloruské manévry v Bělorusku skončí podle plánu v neděli, uvedla Moskva

Moskva - Rusko a Bělorusko skončí společné vojenské manévry v Bělorusku podle původních plánů, tedy do neděle 20. února. Dnes to uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se nyní neuvažuje o tom, že by ruská vojska v Bělorusku po skončení cvičení zůstala. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v této souvislosti odmítl možnost stálých ruských základen v zemi.

"Dne 20. února skončí naše cvičení, jak bylo oznámeno," citovala Lavrova agentura Interfax. Peskov v jiném prohlášení podle agentury RIA Novosti uvedl, že "otázka ruské vojenské přítomnosti v republice (Bělorusko) po skončení manévrů se v současné době neřeší". "Po skončení té či oné fáze cvičení se vojáci stáhnou do svého stálého umístění", což podle něj bude trvat "určitý počet týdnů".

Běloruský vůdce Lukašenko se podle agentury BelTA vyslovil proti zřízení stálých vojenských základen Ruska v Bělorusku, neboť podle něj z vojenského pohledu nedávají smysl a představovaly by zbytečný finanční výdaj. Připustil však, že by ruští vojáci mohli zůstat po určitou dobu v Bělorusku i po skončení cvičení, "pokud to bude zapotřebí". Dodal, že by v Bělorusku mohla zůstat část ruské vojenské techniky.

O dalším působení ruských vojsk v Bělorusku a plánech budoucích společných armádních cvičení bude Lukašenko v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla BelTA.

Společné bělorusko-ruské vojenské cvičení, při kterém armády obou zemí nacvičují obranu před napadením, začalo před týdnem. Koná se v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. Konkrétní počty zapojených ruských vojáků nebyly oznámeny, podle západních odhadů by jich mohlo být až 30.000. Jedná se patrně o nejmasivnější rozmístění ruských sil v Bělorusku od konce studené války.

Podle Spojených států cvičení vyvolává jen další napětí při jednáních o krizi na Ukrajině, u jejíchž hranic Rusko shromáždilo přes 100.000 vojáků. Západní země už několik týdnů varují před možnou ruskou invazí na Ukrajinu. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, ale popírá, že by proti svému sousedovi chystalo útok.