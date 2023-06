Rusko a Ukrajina se na zasedání RB OSN vzájemně obvinily ze zničení přehrady

New York - Ukrajina a Rusko se v noci na dnešek na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN navzájem obvinily ze zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny. Schůze se konala na žádost Kyjeva, jehož zástupce podpořily pobaltské země i Spojené státy.

"V noci na 6. června Ruská federace vyhodila do povětří hráz Kachovské vodní elektrárny. (...) Tím, že se ruští okupanti uchýlili k taktice spálené země, nebo v tomto případě k taktice zaplavené země, v podstatě uznali, že jim dobyté území nepatří a že nejsou schopni si jej udržet," řekl na úvod ukrajinský velvyslanec při OSN Serhij Kyslycja. Připomněl také, že o záměru Ruska vyhodit přehradu do povětří se spekulovalo v rámci ruské invaze na Ukrajinu už loni. "To svědčí o tom, že byl (útok) plánován s velkým předstihem," řekl.

Ruská obvinění vůči Ukrajině Kyslycja prohlásil za "předvídatelně lživá" a dodal, že Moskva už dříve odmítla zodpovědnost za "válečné zločiny", které spáchala v Mariupolu, Buči či Izjumu. Radu velvyslanec vyzval, aby ruský útok důrazně odsoudila a aby podpořila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho mírový plán.

Tuto pozici plně podpořil velvyslanec Litvy, který hovořil za všechny tři pobaltské země, napsal ruskojazyčný server BBC. Za Ukrajinu se v projevu postavil i americký velvyslanec Robert Wood, podle kterého je incident "tragickým výsledkem nevyprovokované, plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu". Ačkoliv Rusko ze zničení přehrady přímo neobvinil, zdůraznil, že Moskva loni zahájila válku na Ukrajině a obsadila zasažený region i přehradu.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na mimořádném zasedání podobně jako Kreml v úterý uvedl, že za zničenou přehradou stojí "úmyslná sabotáž" ze strany Kyjeva. Ukrajinu obvinil z páchání válečných zločinů, napsala agentura TASS.

RB OSN má 15 členů, z nichž je pět stálých (Čína, Francie, Rusko, USA, Británie) a má právo veta. Nelze tedy očekávat, že ohledně Kachovské přehrady orgán například přijme rezoluci, jelikož Rusko ji může vetovat.