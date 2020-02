Rusko a Turecko se domluvily na snížení napětí v syrském Idlibu

Damašek/Ankara - Rusko a Turecko se dohodly na snížení napětí v severozápadní syrské provincii Idlib. Moskva a syrská armáda zde budou pokračovat v ofenzivě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes nicméně uvedl, že při páteční telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, aby Rusko šlo Ankaře "šla z cesty".

Těžké boje v syrském Idlibu z minulých dní vyvolaly mimořádné napětí mezi Ruskem a Tureckem jako zeměmi, které jsou do tamních bojů zapojeny na opačných stranách. Idlib je poslední syrskou baštou džihádistů a rebelů, kteří se snaží od roku 2011 svrhnout syrského prezidenta Bašára Asada.

Ankara při čtvrtečním syrském útoku přišla o 33 vojáků. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Turci byli mezi útočícími povstalci, což ale turecký ministr obrany popřel. Turecké ministerstvo obrany dnes informovalo, že syrské ostřelování si vyžádalo život dalšího tureckého vojáka a dva byli raněni, napsala agentura AP.

Za posledních 24 hodin připravily turecké pozemní a letecké útoky o život 48 syrských vojáků, uvedla exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Syrská armáda a ruské letectvo podle organizace dnes pokračují v náletech na severosyrské město Sarákib, které ve čtvrtek dobyli zpět syrští povstalci.

"Zvážili jsme konkrétní kroky k dosažení trvalé stability v deeskalační zóně Idlib," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Obě strany potvrdily, že chtějí snížit napětí a dále "bojovat proti teroristům".

Erdogan dnes však řekl, že při telefonátu s Putinem řekl, aby Moskva šla Ankaře "z cesty". "Co tam děláte? Chcete-li tam založit základnu, jen do toho, ale nechte nás se syrským režimem na pokoji," citoval Erdogan během projevu v Istanbulu, co řekl Putinovi. Dodal, že syrské síly za útok na turecké vojáky "zaplatí".

Turecko také tvrdí, že v noci na dnešek zničilo syrské "zařízení na chemických zbraní" na severozápadě Sýrie, 13 kilometrů jižně od Aleppa, a řadu dalších syrských cílů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný turecký zdroj.

Boje vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici.