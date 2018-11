Moskva - Rusko a Kuba dnes vyzvaly Spojené státy, aby znovu zvážily svůj záměr odstoupit od rusko-americké odzbrojovací smlouvy INF. Vyplývá to ze společného prohlášení, které dnes podepsal ruský prezident Vladimir Putin a jeho kubánský protějšek Miguel Díaz-Canel.

Americký prezident Donald Trump koncem října oznámil, že USA od smlouvy s Ruskem odstoupí, protože ji Moskva porušuje. Z nedodržování klíčové odzbrojovací smlouvy, která zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů, obviňuje Pentagon i velení NATO Moskvu už několik let. Rusko to ale odmítá a tvrdí, že USA cílevědomě po několik let směřují k vypovězení tohoto dokumentu.

Rusko a Kuba dnes ve společném prohlášení mimo jiné odsoudily využívat v mezinárodních vztazích donucovací opatření, jejichž "cílem je výměna legitimních vlád". Moskva přitom podle Putina podporuje Havanu v boji proti ekonomické blokádě Kuby ze strany USA.

Ekonomické embargo zavedl Washington proti Kubě v roce 1962 poté, co se k moci dostal režim Fidela Castra. Opatření je stále v platnosti a podle Trumpa ho USA neodvolají, dokud Kuba neobnoví v zemi politické a náboženské svobody.