Damašek/Moskva/Paříž - Kreml neví, jaký bude příští postup Spojených států v Sýrii. Řekl to dnes kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Uvedl také, že chaotická a nepředvídatelná rozhodnutí vyvolávají neklid v mezinárodních záležitostech. Americký prezident Donald Trump ve středu překvapivě ohlásil stažení amerických sil ze Sýrie, ve čtvrtek americké sdělovací prostředku uvedly, že se chystá i významná redukce amerických sil v Afghánistánu ze 14.000 na 7000 vojáků.

Rozhodnutí o stažení ze Sýrie bude mít dopad na syrské Kurdy, které dosud Američané v Sýrii podporovali. Arabsko-syrská koalice, která bojovala proti organizaci Islámský stát (IS) za podpory USA, dnes oznámila, že pokud v důsledku rozhodnutí USA turecká armáda zahájí ofenzívu proti syrským Kurdům, bude pro ně těžké udržet pod kontrolou vězně z IS. Je mezi nimi mnoho cizinců včetně bojovníků i jejich rodin. "Nebudeme schopni je zadržovat v dané lokalitě," uvedla Ilhám Ahmadová z politického oddělení koalice. Kurdové také požádali Francii, aby jim poskytla vojenskou i politickou podporu.

Peskov řekl, že Moskva potřebuje více informací k plánovanému americkému stažení ze Sýrie. Ministr zahraničí Sergej Lavrov podle agentury Interfax prohlásil, že stažení USA ze Sýrie je krokem správným směrem. I on ale řekl, že je třeba počkat, až se okolnosti ohlášeného kroku USA vyjasní.

USA mají na severu a východě Sýrie asi 2000 vojáků, kteří působili hlavně jako poradci arabsko-kurdské koalice v boji proti IS. Podle Trumpa byl IS už poražen. Americká a spojenecká letadla zahájila bombardování cílů IS v Sýrii v roce 2014.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová sdělila rozhlasové stanici RTL, že Trumpovo rozhodnutí k Sýrii považuje za "velmi vážnou věc". "Nemáme žádné tajné informace, které by svědčily o zničení územního chalífátu Islámského státu. Je to (stažení) krajně závažné rozhodnutí a my se domníváme, že věc (boj proti IS) je třeba dokončit," sdělila Parlyová.

Francie už ve čtvrtek oznámila, že její armáda v Sýrii bude i nadále působit. Francie je členem mezinárodní koalice, která proti IS v Sýrii dosud bojovala pod velením USA.

V koalici je také Německo, které dnes oznámilo, že bude nadále proti IS bojovat. Mluvčí německé vlády také řekl, že by Berlín byl radši, kdyby USA své rozhodnutí konzultovaly předem. Ministryně obrany Ursula Von der Leyenová žádá, aby USA pozici vyjasnily vzhledem ke své "odpovědnosti v soustavě globální bezpečnosti". Její nizozemská kolegyně Ank Bijleveldová prohlásila, že IS není zcela poražen a stále je hrozbou.

Turecko stažení Američanů uvítalo a tvrdí, že stažení musí být koordinováno s Ankarou, která má na severu Sýrie také své vojáky.