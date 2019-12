Ruské vyjádření k srpnu 68 je podle českých politiků nepřijatelné

Praha - Čeští vládní i opoziční politici se dnes ostře ohradili proti vyjádření ruského ministerstva zahraničí, podle něhož zařazení 21. srpna mezi významné dny sotva přispěje ke spolupráci mezi oběma zeměmi. Rusko se podle nich snaží přepisovat historii a bagatelizovat sovětskou agresi v roce 1968. Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlášení Moskvy označil za nepřijatelné a uvedl, že Rusové ukradli českému národu 21 let svobodného života. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byl 21. srpen 1968 národní tragédií a je legitimní připomínat si oběti. Česko-ruské vztahy kalí spíš snaha události roku 1968 relativizovat, zdůraznil šéf české diplomacie.

"Je absolutně nepřijatelné, aby nám Rusko jakkoliv mluvilo do našeho rozhodnutí. Všem je jasné, co se v srpnu 1968 stalo. Byla to invaze ruských vojsk, s nevinnými civilními oběťmi a český národ z ní dodnes má trauma. Rusové mu tenkrát ukradli 21 let svobodného života. A my si to rozhodně musíme důstojně připomínat," napsal ČTK Babiš.

Ruská kritika toho, že ČR zařadila 21. srpen mezi památné dny, je nepřijatelná i podle Hradu. Okupaci Československa a její oběti je nutné si připomínat, ne na ně zapomenout, uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by od ruské strany očekával více pokory. "Jestli něco nepřispívá ke spolupráci mezi oběma státy, tak je to snaha o přepisování dějin," uvedl. Vyjádření ruského ministerstva považuje za nepřijatelné, necitlivé a arogantní vůči obětem okupace předseda opoziční ODS Petr Fiala. "Rusko nejen tímto krokem vědomě vytváří tlak na Českou republiku a zhoršuje vzájemné vztahy. Ukazuje se znovu, jak je pro nás životně důležité, že jsme součástí západních struktur, a máme tak garantovanou naši bezpečnost a suverenitu," uvedl.

Slova ministerstva jsou podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného jasným důkazem ruské snahy přepisovat historii a dezinterpretovat moderní dějiny. "ČR je suverénní stát a nikdo nám nebude diktovat, koho z obětí můžeme a koho ne uctít," soudí. Také šéf SPD Tomio Okamura si myslí, že Česká republika má svrchované právo uctít oběti srpnové agrese. "Nikdo nemá právo to jakkoliv negativně komentovat, neboť to byli naši občané," řekl Okamura.

Jednadvacátý srpen 1968 byl podle Petříčka národní tragédií, při níž zemřelo mnoho nevinných civilních obětí."Vojska opustila Československo až v roce 1990. Naštěstí jsme od té doby suverénním státem. Státem, který se rozhodl památku těchto obětí uctít. Je zcela legitimní, že si připomínáme civilní oběti. Ovzduší kalí spíše snaha události roku 1968 relativizovat," napsal na twitteru ministr, který se k česko-ruským vztahům detailně vyjádří na odpoledním briefingu v Černínském paláci.

Česko si bude 21. srpen připomínat jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Novelu zákona předložilo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, počátkem prosince ji schválil Senát a Zeman ji minulý týden podepsal.

Ruská diplomacie ve středu uvedla, že "snaha Prahy znovu se vracet k událostem starým půl století s cílem zapojit je do současného politického kontextu, neochota otočit tuto stránku dějin, která kalí ovzduší rusko-českých vztahů, sotva napomůže úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce". Text označený jako komentář tiskového oddělení, mluví o velkém rozčarování ze schválení zákona, který podle něj odporuje dvoustranným úmluvám, zakotveným v česko-ruské smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci ze srpna 1993.

Postoj k událostem roku 1968 už letos jednou zasáhl do česko-ruských vztahů. Dva ruští poslanci v červnu navrhli přiznat účastníkům invaze do Československa status válečných veteránů, což v Česku vyvolalo pobouření. Prezident Zeman si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.