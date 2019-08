Ruské velvyslanectví požaduje očištění sochy maršála Koněva

Praha - Ruské velvyslanectví ostře odsoudilo pomalování pomníku maršála Ivana Koněva v Praze 6, označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ambasáda požaduje uvedení pomníku do původního stavu, uvedla v prohlášení na svém webu. Socha je terčem vandalských útoků opakovaně a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se tentokrát rozhodl, že ji nenechá očistit, chce jednat o jejím přesunu na zahradu ruské ambasády. Velvyslanectví to odmítá a zaslalo diplomatickou nótu českému ministerstvu zahraničí. Česká diplomacie ČTK sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Koněvovu sochu neznámý vandal v noci na čtvrtek polil červenou barvou a podstavec pomaloval několika nápisy. Kolář ve čtvrtek ČTK řekl, že pomalování sochy je sice vandalstvím, ale pro lidi, kterým socha vadí, má pochopení. Proto chce s ruskou stranou znovu jednat o jejím přesunutí. Na stanovisku trvá nadále, potvrdil dnes ČTK.

Ruské velvyslanectví vandalství ostře odsoudilo, podle něj podobné činy nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování. Útok na pomník ambasáda označila i za znesvěcení obětí holokaustu, protože vojska prvního ukrajinského frontu vedená Koněvem v roce 1945 osvobodila vězně v koncentračních táborech Osvětim a Terezín.

Ambasáda také odmítla návrh radnice Prahy 6 na přestěhování sochy a poslala nótu českému ministerstvu zahraničí se žádostí o oficiální stanovisko. Mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová ČTK sdělila, že diplomacie lituje vandalského činu a váží si obětí vojáků Rudé armády při osvobozování Československa. "Zároveň upozorňujeme, že socha není válečným hrobem dle Dohody mezi vládami ČR a Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů ani nepodléhá žádné jiné ochraně dle mezinárodního práva a je výlučně v kompetenci místní samosprávy," uvedla Štíchová. Ministerstvu zahraničí podle ní nepřísluší komentovat stanoviska samosprávy. Ruské straně ministerstvo v nejbližší době na nótu odpoví.

Diplomatické zastoupení Moskvy rovněž tvrdí, že vandalský čin de facto zavinila radnice Prahy 6. "Vzhledem k datu incidentu je zřejmé, že byly vyprovokovány městské části vedením Praha 6, které umístilo u pomníku tak zvané 'vysvětlující cedule', jež obsahují ničím nepotvrzené spekulace na téma účasti I. S. Koněva na přípravě vpádu vojsk zemí Organizace Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968," napsalo.

Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi i v roce 1968, kdy údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa.

Ruské velvyslanectví pomalování sochy spojuje i s rozhodnutím magistrátu nevrátit na Staroměstskou radnici pamětní desku k osvobození Prahy maršálem Koněvem. "Pražské vedení svým jednáním přímo přispívá k vytlačení z paměti českého národa pravdy o osvobozovací misi Rudé armády během druhé světové války," uvedlo. Text na desce je podle Vojenského historického ústavu Praha fakticky nepřesný, vysvětlil dříve primátor Zdeněk Hřib (Piráti).