Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly 11 mrtvých a desítky zraněných

Kyjev - Při dnešních masivních ruských raketových útocích na Ukrajinu přišlo o život 11 lidí a desítky dalších jich utrpěly zranění. S odvoláním na ukrajinské úřady o tom informuje agentura Ukrinform a server Ukrajinska pravda. Ruská vojska vypálila na ukrajinská města 83 střel, tvrdí ukrajinské velení. Terčem se stala kritická infrastruktura, ale zasažen byl podle listu Bild i německý konzulát v Kyjevě nebo - jak píše ruská redakce BBC - populární lávka pro pěší a cyklisty v centru ukrajinské metropole.

Rusko dnes podniklo na Ukrajinu nejrozsáhlejší údery od prvních dní své invaze, napsala agentura AP. Podle agentury Reuters ruské síly zasypaly v dopravní špičce rušná ukrajinská města řízenými střelami a vyřadily z provozu dodávky elektrické energie a tepla. V centru Kyjeva střely podle dostupných informací dopadaly na křižovatky, parky a turistická místa. Exploze jsou hlášeny i z dalších měst napříč zemí, jako je Lvov, Ternopil, Žytomyr, Dnipro, Záporoží nebo Charkov.

Letecký poplach podle Ukrajinské pravdy trval po celé zemi asi pět a půl hodiny.

Podle posledních informací Státní služby pro mimořádné události (DSNS) si údery kromě 11 zabitých vyžádaly také 64 raněných, ukrajinská policie uvádí 87 zraněných.

Raketový teror začal již ráno. Rusko během pěti hodin podle generálního štábu a náměstkyně ministra obrany Hanny Maljarové vystřelilo z Kaspického moře a od Nižného Novgorodu 83 střel, z nichž 43 se ukrajinské obraně podařilo sestřelit. Rusové rovněž použili 17 dronů, zkonstruovaných k přímým úderům na pozemní cíle, které odstartovaly z Ruskem anektovaného ukrajinského poloostrova Krymu a z Běloruska, napsala agentura Unian a dodala, že tři z nich se podařilo sestřelit nad Oděsou.

Ukrajinská vojenská rozvědka tvrdí, že ruská vojska dostala rozkaz připravit masivní útoky proti civilní infrastruktuře Ukrajiny už 2. a 3. října, tedy ještě před poškozením Kerčského mostu, spojujícího Rusko a Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014. Hlavním cílem útoku, do kterého se zapojily strategické bombardéry Tu-160 vyzbrojené střelami Ch-101 a námořní plavidla se střelami s plochou dráhou letu Kalibr, bylo podle ukrajinských zpravodajců zničení tepelných elektráren, vyvolání paniky mezi Ukrajinci a zastrašení evropské veřejnosti. Tvrzení ani jedné z válčících stran nelze v podmínkách pokračujících bojů nezávisle ověřit.

Ukrajina kvůli ruským útokům na infrastrukturu pozastaví vývoz elektřiny Ukrajina kvůli dnešním útokům ruských raket na energetickou infrastrukturu od úterý pozastaví vývoz elektřiny. Na svých stránkách o tom informovalo ministerstvo energetiky. Uvedlo, že země musí nyní stabilizovat vlastní energetickou soustavu. Ukrajina v poslední době vyvážela elektřinu podle místních médií mimo jiné na Slovensko. "Dnešní raketové útoky, které zasáhly tepelné elektrárny a elektrické rozvodny, donutily Ukrajinu pozastavit vývoz elektřiny od 11. října 2022, aby stabilizovala svůj vlastní energetický systém," uvedlo ministerstvo. Na Ukrajině se po vpádu ruských sil z 24. února kvůli bojům, útěku obyvatel do zahraničí a také kvůli propadu ekonomiky snížila spotřeba elektrické energie. V důsledku toho ji země mohla vyvážet. Kyjev ji dodával do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. Dodávky vyrobené ve svých jaderných elektrárnách nabízela Ukrajina i Německu. "Právě vývoz elektřiny z Ukrajiny pomohl Evropě snížit spotřebu ruských energetických zdrojů. A proto Rusko ničí náš energetický systém, zabíjí samotnou možnost vývozu elektřiny z Ukrajiny," řekl ministr energetiky Herman Haluščenko. Ukrajina provozuje jaderné elektrárny sovětského typu s celkovou kapacitou přes 14 gigawattů. Největší jadernou elektrárnou na Ukrajině i v Evropě je Záporožská jaderná elektrárna, kterou ovšem v březnu obsadily ruské invazní jednotky. Mezinárodní společenství si dělá starosti, že boje v jejím okolí by mohly vést k jaderné havárii.

Zelenskyj: Rusko útočí na energetickou infrastrukturu a proti civilistům

Čas a místa útoků si Rusko vybralo tak, aby napáchalo co největší škody, dodal Zelenskyj. V Kyjevě se dnes první výbuchy ozvaly v době ranní dopravní špičky, kdy lidé míří do zaměstnání a děti do škol. Podle Zalužného ruská strana k úderům kromě raket použila také letectvo a bezpilotní stroje.

Rusko podniká již třetí vlnu útoků proti Ukrajině, sestávající ze 47 raket, uvedl podle listu Ukrajinska pravda gubernátor Mykolajivské oblasti Vitalij Kim.

"Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země. Kompletně. Zničit naše obyvatele, kteří spí doma v Záporoží. Zabít lidi na cestě do práce v Dnipru a v Kyjevě," uvedl Zelenskyj v prohlášení zveřejněném na telegramu. "Bohužel, jsou mrtví a zranění," dodal prezident a vyzval Ukrajince, aby zůstali v krytech a dávali na sebe i své blízké pozor.

"Jedinou strategií (ruského prezidenta Vladimira) Putina je terorizovat mírumilovná ukrajinská města, ale Ukrajinu nezlomí. Je to také jeho odpověď všem těm, kdo s ním chtějí hovořit o míru: Putin je terorista, který vyjednává s pomocí raket," napsal ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února, v posledních měsících však ukrajinské síly přešly do úspěšné protiofenzivy na jihu a severovýchodě země.

Silná exploze v sobotu poškodila Kerčský most, který Rusko vystavělo jako svou spojnici s nelegálně anektovaným Krymským poloostrovem. Podle Putina šlo o "teroristický útok" zorganizovaný z Ukrajiny, Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil.

Rusko dnes zasáhlo energetickou infrastrukturu ve Lvovské, Dněpropetrovské, Vinnycké, Ivano-Frankivské, Kyjevské, Chmelnycké, Záporožské, Charkovské, Žytomyrské a Kirovohradské oblasti, uvedl v prohlášení Zelenskyj.

"Chtějí paniku a chaos, chtějí zničit naší energetickou síť. Jsou zoufalí," dodal prezident.

Sérii nejméně pěti explozí dnes hlásili lidé z Dnipra, čtvrtého největšího ukrajinského města ležícího v centrální části země. Podle svědků ve městě hoří a nad domy stoupá dým. Podle agentury Unian rakety dopadaly hlavně na tamní předměstí.

Nejméně tři rakety dopadly podle starosty Ihora Terechova na východoukrajinský Charkov. Střely zasáhly energetickou infrastrukturu a v některé části města jsou bez proudu a bez vody. Exploze se ozvaly v Konotopu v Sumské oblasti, kde oblastí správa vyzvala obyvatele, aby o dopadech neinformovali na sítích, napsala agentura Unian. Napříč oblastí nefunguje elektřina.

Exploze zněly také ve Lvovské oblasti na opačné straně země a v tamní metropoli Lvov, kde podle svědků útok způsobil masivní výpadek proudu. Výbuchy potvrdil starosta města Andrij Sadovyj.

Výbuchy, patrně způsobené raketovými útoky, hlásili lidé také ze Žytomyru, Chmelnyckého a Ternopilu, měst ležících v západní části Ukrajiny. Podle místních médií v některých čtvrtích v Chmelnyckém nefunguje elektřina.

Exploze otřásly podle svědků také jihoukrajinským přístavem Oděsa, odkud se objevily informace o použití bezpilotních letounů. Ukrajinská obrana sestřelila několik střel mířící na Kryvyj Rih a výpadky proudu i exploze hlásí z Poltavy.

Starosta města Buča u Kyjeva Anatolij Fedorčuk podle deníku informoval, že protivzdušná obrana metropole sestřelila přinejmenším šest ruských střel.

Rusko odpálilo 75 raket, 41 jsme sestřelili, tvrdí ukrajinský velitel

Rusko dnes odpálilo proti Ukrajině 75 raket, z nichž 41 se podařilo sestřelit, uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. K útoku, jehož cílem se stal Kyjev a další velká města po celé Ukrajině, ruská strana podle generála použila také letectvo a bezpilotní stroje.

Ruské rakety podle ukrajinského premiéra poškodily 11 důležitých objektů



Kyjev 10. října (ČTK) - Ruské rakety poškodily 11 důležitých objektů ukrajinské infrastruktury v osmi regionech a v Kyjevě, oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal podle agentury Unian s tím, že jde o stav k 11:00 kyjevského času (10:00 SELČ). V důsledku zásahů se část ukrajinských oblastí ocitla bez elektrického proudu. Premiér varoval spoluobčany, že musí být připraveni také na výpadky v dodávkách vody a na poruchy spojení.

Rusko dnes ráno spustilo ostřelování mnoha ukrajinských měst raketami. Ruská vojska podle náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného vystřelila proti Ukrajině 75 raket, z nichž se 41 podařilo sestřelit, nálety ale pokračují. Terčem ruských střel se stal Kyjev, Charkov, Dnipro, Lvov, ale také další velká ukrajinská města.

Podle prezidenta Volodymyra Zelenského jsou cílem úderů ukrajinská energetická infrastruktura i lidé. Čas a místa útoků si Rusko vybralo tak, aby napáchalo co největší škody, dodal prezident.

MZV nyní nemá informace o tom, že by ruské útoky postihly Čechy

Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace o tom, že by dnešní ruské útoky proti Ukrajině postihly české občany v zemi. Situaci dále monitoruje. ČTK to řekla Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva. Ani ambasáda v Kyjevě nemá takové informace, sdělil ČTK velvyslanec Radek Matula.

Už dříve česká diplomacie vyzývala občany, aby se registrovali v cestovatelském systému Drozd, skrze který mohou dostávat upozornění v případě mimořádných událostí.

Města po celé Ukrajině hlásí výbuchy, podle Zelenského jsou mrtví a zranění

Mrtví a zranění jsou po celé Ukrajině, řekl dnes prezident Volodymyr Zelenskyj po sérii ruských útoků na ukrajinská města. Svědci z měst včetně Kyjeva a Záporoží, ale také Charkova, Dnipra nebo západoukrajinského Lvova a Žytomyru hlásili exploze, celou zemí se rozezněly poplašné sirény.

"Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země. Kompletně. Zničit naše obyvatele, kteří spí doma v Záporoží. Zabít lidi na cestě do práce v Dnipru a Kyjevě," uvedl Zelenskyj v prohlášení zveřejněném na telegramu. "Bohužel, jsou mrtví a zranění," dodal prezident a vyzval Ukrajince, aby zůstali v krytech a dávali na sebe i své blízké pozor.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba následně uvedl, že ukrajinské území zasáhly raketové útoky. "Jedinou strategií (ruského prezidenta Vladimira) Putina je terorizovat mírumilovná ukrajinská města, ale Ukrajinu nezlomí. Je to také jeho odpověď všem těm, kdo s ním chtějí hovořit o míru: Putin je terorista, který vyjednává s pomocí raket," napsal Kuleba.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února, v posledních měsících však ukrajinské síly přišly do úspěšné protiofenzivy na jihu a severovýchodě země.

Silná exploze v sobotu poškodila Kerčský most, který Rusko vystavělo jako svou spojnici s anektovaným Krymem. Podle Putina šlo o "teroristický útok" zorganizovaný z Ukrajiny, Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil.

Sérii nejméně pěti explozí dnes hlásili lidé z Dnipra, čtvrtého největšího ukrajinského města ležícího v centrální části země. Podle svědků ve městě hoří a nad domy stoupá dým. Podle agentury Unian rakety dopadaly hlavně na tamní předměstí.

Nejméně tři rakety dopadly podle starosty Ihora Terechova na východoukrajinský Charkov. Střely zasáhly energetickou infrastrukturu a v některé části města jsou bez proudu a bez vody.

Exploze zněly také ve Lvovské oblasti na opačné straně země a v tamní metropoli Lvov, kde podle svědků útok způsobil masivní výpadek proudu. Výbuchy potvrdil starosta města Andrij Sadovyj.

Výbuchy, patrně způsobené raketovými útoky, hlásí lidé také ze Žytomyru, Chmelnyckého a Ternopilu, měst ležících v západní části Ukrajiny. Podle místních médií v některých čtvrtích v Chmelnyckém nefunguje elektřina.

Nejméně osm mrtvých a 24 zraněných je zatím po útoku na Kyjev

Nejméně osm mrtvých a 24 raněných si zatím vyžádaly dnešní ruské raketové útoky na Kyjev, uvedl poradce ukrajinského ministra vnitra Rostyslav Smirnov na facebooku. Ze jeho vyjádření vyplývá, že šlo o bilanci prvních zásahů, po kterých ale na ukrajinskou metropoli dopadly další střely. Policie v Kyjevě ve svém vlastním vyjádření potvrdila nejméně pět mrtvých a 12 zraněných.

Zasaženy podle starosty Vitalije Klička byly také objekty, které jsou součástí "kritické infrastruktury" města. V důsledku útoků vypukl také rozsáhlý požár, který zničil šest aut a poškodil 15 dalších, uvedl server RBK Ukrajina.

Ruské střely poškodily mimo jiné budovu filharmonie a dvě kyjevská muzea, uvedl ministr kultury Oleksandr Tkačenko.

Kvůli ostřelování přestalo jezdit v Kyjevě metro. Jeho stanice fungují jako protiletecké kryty.

Zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko na sociální síti ukázal, že ruské střely zasáhly v Kyjevě i dětské hřiště.

V centru Kyjeva se dnes ráno nejprve ozvalo několik výbuchů, nad ukrajinskou metropolí byly vidět sloupy hustého dýmu. Explozím podle agentury AP předcházel zvuk přilétajících střel. Média následně informovala ještě o druhé vlně útoku, který je s velkou pravděpodobností částí rozsáhlé ruské odvety za víkendové poškození strategického Kerčského mostu vedoucího na Ruskem anektovaný jihoukrajinský poloostrov Krym.

Po třech či čtyřech explozích v ranní dopravní špičce následovaly v Kyjevě další výbuchy, uvedla BBC s odvoláním na vlastní zpravodaje. Podle AFP zahřměly přinejmenším dva další výbuchy, dva dodatečné výbuchy hlásil také list Ukrajinska pravda.

"Letecký poplach - a tehdy nebezpečí - trvá," varoval starosta Kličko na telegramu a vyzval obyvatele i návštěvníky, aby raději necestovali do města, pokud to není opravdu nevyhnutelné.

V Kyjevské oblasti zasahuje protivzdušná obrana, oznámil šéf oblastní správy Oleksij Kuleba a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.

"Jedna z raket zasáhla okolí památníku Hruševského. Pracují záchranáři," napsal na sociální síti poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko.

Na stejné ulici jako památník ukrajinského historika a politika Mychajla Hruševského se nachází sídlo ukrajinské tajné služby SBU a nedaleko je i kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského, upozornil na svém webu ruský list Kommersant.

Kyjev, k němuž se ruské jednotky neúspěšně pokusily proniknout po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu, nebyl terčem ruských útoků od června. Moskva však v neděli přislíbila odvetu za víkendové poškození Kerčského mostu, vedoucího z Ruska na anektovaný poloostrov Krym.

Záporoží hlásí 16 mrtvých a skoro 100 raněných po dvou dnech ruských útoků

Ruské ostřelování ukrajinského města Záporoží si v posledních dvou dnech vyžádalo nejméně 16 mrtvých a skoro stovku raněných, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na radnici. Při novém ostřelování byla v noci na dnešek zničena několikapatrová obytná budova, informoval dříve šéf oblastní správy Oleksandr Staruch. Město podle něj zasáhlo okolo deseti střel.

"Počet lidí, kteří přišli o život při ruských útocích na Záporoží, se stále zvětšuje. Činí 16 zabitých civilistů a skoro 100 zraněných civilistů jen za dva poslední dny - taková je tvář odporné teroristické země, která dokáže jen zabíjet spící civilisty," napsal tajemník záporožské radnice Anatolij Kurtev na sociální síti. Ohledně bilance ruských útoků upřesnil, že 14 mrtvých a 74 raněných připadlo na nedělní útok a nyní se ví o dalších dvou mrtvých a 23 zraněných z dnešního zásahu. Na místě přitom záchranáři dál prozkoumávají trosky.

Kurtev dříve informoval o jednom zabitém civilistovi a pěti zraněných, včetně dítěte, které pořezaly úlomky okna.

"V důsledku raketového útoku na centrum Záporoží byla znovu zničena obytná budova," napsal Staruch na sociální síti Telegram. "Útok si vyžádal zraněné," dodal.

"Další nepřátelský útok! Zůstaňte v krytech! Nepřítel dál terorizuje město. Následky se zjišťují," uvedl gubernátor, podle kterého na místě zásahu obytné budovy pracují záchranáři a zdravotníci a poskytují lidem nezbytnou pomoc.

V noci na neděli zahynulo při ruském ostřelování Záporoží nejméně 14 lidí, přičemž tento počet ještě může vzrůst, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.

Rusko, které 24. února zahájilo invazi na Ukrajinu, opakovaně i přes nashromážděné důkazy a svědectví odmítá, že útočí na civilisty.

Moskva na konci září prohlásila část Záporožské oblasti za ruskou, stejně jako i některá další ukrajinská území, nad kterými se jí podařilo při invazi na Ukrajinu získat kontrolu. Město Záporoží, které mělo před válkou přibližně 700.000 obyvatel, ale zůstává pod kontrolou Kyjeva. Ruskou anexi Kyjev i Západ odmítají.