Ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu jsou čirý teror, řekla šéfka EK

Štrasburk - Za projevy čirého teroru dnes označila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ruské útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině. Je podle ní zcela zjevné, že ruská armáda se dopouští válečných zločinů. Šéfka unijní exekutivy při jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku zároveň zopakovala, že Evropská unie bude Kyjev dál podporovat.

"Cílené útoky na civilní infrastrukturu s jasným úmyslem připravit muže, ženy a děti o vodu, elektřinu a teplo... to jsou akty čirého teroru," řekla von der Leyenová v projevu před europoslanci. "Mezinárodní řád hovoří velmi jasně: Jsou to válečné zločiny," uvedla.

Von der Leyenová reagovala na nejnovější vývoj, kdy Rusko, které zaznamenává neúspěchy na válečné frontě, vede kampaň útoků proti civilním cílům, zejména proti energetické infrastruktuře ukrajinských měst. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo za poslední týden zničeno 30 procent ukrajinských elektráren, což má za následek "masivní" výpadky proudu.

Podle von der Leyenové musí EU vytrvat a pokračovat v podpoře Kyjeva. Další vojenskou, finanční a humanitární pomoc slíbil také český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který dnes v parlamentu zastupoval české předsednictví v Radě EU. Uvedl, že lídři zemí EU na summitu tento týden vyzvou k rychlému uvolnění zbývajících tří miliard eur (74 miliard Kč) z devítimiliardové podpory, kterou unie Ukrajině slíbila na jaře.

Ruská válka a její důsledky budou opět hlavním tématem Evropské rady, která v Bruselu zasedá ve čtvrtek a v pátek. Podle pracovní verze závěrů schůzky, kterou má ČTK k dispozici, by mohli lídři také vyzvat unijní instituce k přípravě systematičtější podpory Ukrajiny.

Evropská komise už podle některých médií na této otázce pracuje a chystá plán, který by příští rok přinášel do ukrajinského rozpočtu asi 1,5 miliardy eur měsíčně. Tím by EU dorovnala výši podpory, kterou plánuje Kyjevu poskytovat Washington. Podle webu Politico se nicméně v Bruselu stále diskutuje o celkové výši finanční pomoci i o tom, jak velkou část z ní by Kyjev musel unii splatit.