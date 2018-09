Moskva - Úřady v Přímořském kraji na ruském Dálném východě dnes rozhodly o zrušení sporných voleb gubernátora, které doprovázelo podezření ze zfalšování výsledků, aby vyhrál kandidát Kremlu. Datum nových voleb podle agentury TASS ještě nebylo stanoveno, podle ústřední volební komise by se měly uskutečnit do 16. prosince. Zrušení výsledků představuje podle agentury Reuters v Rusku vzácné připuštění faktu, že se se do voleb vměšovalo.

Pro neplatnost výsledků druhého kola voleb gubernátora hlasovalo 12 členů krajské volební komise, jeden byl proti, uvedla agentura TASS.

"Výsledky voleb nelze považovat za důvěryhodné. Krajská volební komise soudí, že závažné vady při hlasování mohou být základem pro vyhlášení voleb za nezákonné," uvedla předsedkyně komise Taťjana Gladkichová podle agentury Interfax.

V uvedeném klání dlouho vedl opoziční komunista, ale na poslední chvíli jej předstihl v počtu hlasů stávající gubernátor, těšící se přízni Kremlu.

Oba soupeři, gubernátor Andrej Tarasenko a komunistický kandidát Andrej Iščenko, se vzápětí vzájemně obvinili z podvodů a falšování, Iščenkovi přívrženci uspořádali demonstrace. Skandální volby vyvolaly v Rusku velkou pozornost. Ústřední volební komise se proto rozhodla odložit vyhlášení konečných výsledků, dokud nevyšetří všechny stížnosti. Její šéfka Ella Pamfilovová ve středu navrhla sporné výsledky zrušit.

"Kvůli tomu, že v současnosti už nelze spolehlivě určit, kdo získal více hlasů, soudím, že za těchto okolností nelze důvěryhodně stanovit výsledky voleb gubernátora," řekla Pamfilovová.

Kamenem úrazu se podle ní stalo 13 volebních obvodů, kde už není možné s jistotou stanovit, jak vlastně voliči hlasovali. V těchto obvodech mohlo odhlasovat až 24.000 voličů, zatímco Tarasenko údajně vyhrál volby s převahou přibližně 7000 hlasů.

Zatímco Tarasenko označil zrušení výsledků voleb za správné a dal najevo, že nemíní znovu kandidovat, Iščenko s návrhem zrušit výsledky voleb nesouhlasil, protože byl přesvědčen, že byl zvolen gubernátorem. Zrušení výsledků hodlá podle agentury TASS napadnout u soudu. Úřadujícím gubernátorem nicméně až do zvolení nového šéfa kraje zůstává Tarasenko, kterého prezident Vladimir Putin loni pověřil vedením kraje.