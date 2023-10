Ruské úřady zadržely rusko-americkou novinářku Alsu Kurmaševovou

Moskva/Washington - Ruské úřady ve středu v Kazani zadržely rusko-americkou novinářku Alsu Kurmaševovou, která běžně žije v Česku. Nezaregistrovala se jako "zahraniční agentka", a teď jí hrozí až pět let za mřížemi, informoval na svém webu Výbor na ochranu novinářů (CPJ), který je případem zaměstnankyně Svobodné Evropy/Rádia Svoboda (RFE/RL) "hluboce znepokojen". RFE/RL v prohlášení odsoudila zatčení své novinářky v Rusku a žádá její okamžité propuštění. V Rusku už je několik měsíců zadržován také další novinář s americkým občanstvím - Evan Gershkovich.

Kurmaševovou policie podle CPJ zadržela na základě neopodstatněných obvinění. Výbor proto vyzval k jejímu okamžitému propuštění a stažení veškerých obvinění. "Žurnalistika není zločin a zadržení Kurmaševové je dalším důkazem, že Rusko je odhodláno potlačit nezávislé zpravodajství," uvedlo novinářské sdružení.

Oficiálním důvodem zadržení novinářky je podle ruských úřadů to, že se nezaregistrovala jako "zahraniční agentka", když shromažďovala informace o ruských vojenských aktivitách, které "by mohly být použity proti bezpečnosti Ruské federace". Pokud by byla postavena před soud a shledána vinou, hrozilo by jí podle CPJ až pět let vězení. Označení "zahraniční agent" využívají ruské úřady k šikaně a trestu těch svých kritiků, kteří dostávají peníze ze zahraničí či jsou vnímáni jako někdo pracující pod "zahraničním vlivem", například občanské skupiny, aktivisté, nevládní organizace či právě novináři.

Stávající šéf RFE/RL Jeffrey Gedmin v prohlášení pro média vyzdvihl Kurmaševovou jako "vysoce respektovanou kolegyni, oddanou manželku a matku dvou dětí". "Je nutné, aby byla propuštěna a mohla se okamžitě vrátit ke své rodině," uvedl.

Kurmaševová, která má jak ruské, tak americké občanství, podle RFE/RL žije s manželem a dětmi v Praze. Do Ruska odcestovala 20. května z rodinných důvodů a 2. června byla před svým zpátečním letem dočasně zadržena na letišti v Kazani. Úřady jí zabavily americký i ruský pas a uložily pokutu za to, že ten americký u nich nezaregistrovala, uvedlo rádio RFE/RL. Od té doby novinářka čekala na vrácení pasů, ale ve středu jí místo toho bylo oznámeno nové obvinění.

Novinářka se podle vyjádření RFE/RL dlouhodobě zabývala osudy menšinových etnik v ruském Tatarstánu, Baškortostánu a v oblasti řeky Volhy na Urale. Informovala o snahách chránit tatarský jazyk a kulturu před zásahy ruských úřadů, které podle stanice na menšiny v posledních letech vyvíjí rostoucí tlak.

Už od konce března Rusko zadržuje amerického novináře listu The Wall Street Journal (WSJ) Gershkoviche, který čelí obvinění ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let odnětí svobody. Je to první takový případ v rusko-amerických vztazích za téměř 40 let. Jak americké úřady, tak WSJ obvinění novináře důrazně odmítají.