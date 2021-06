Ruské úřady stupňují tlak na opozici, policie provedla razie u aktivistů

Moskva - Ruská policie dnes prohledala domy, chaty a kanceláře několika opozičních aktivistů poté, co byl v pondělí večer zadržen bývalý ředitel opozičního hnutí Otevřené Rusko Andrej Pivovarov, když chtěl odletět z Petrohradu do Varšavy. Informovala o tom agentura AFP.

Evropská unie prostřednictvím své exekutivy podle agentury Reuters vyzvala ruské úřady k okamžitému a bezpodmínečného propuštění Pivovarova na svobodu. "Tento případ není ojedinělý incident, ale potvrzuje neustálé zmenšování prostoru pro občanskou společnost, opozici, kritické názory i pro nezávislá média v Rusku," uvedl mluvčí Evropské komise v prohlášení, ve kterém také vyzval Rusko ke zrušení represivních zákonů.

"Prohledali moji chatu poblíž Kolomny a razie provedli i u mého bývalého spolupracovníka Alexandra Solovjova a manažera mojí kampaně Vitalije Venediktova. Oficiální důvod neznám," napsal na sociální síti Telegram opoziční politik a bývalý poslanec Dmitrij Gudkov.

Jeho otec, rovněž někdejší poslanec Státní dumy Gennadij Gudkov, mu řekl, že policisté vpadli také do jeho staré kanceláře, "ačkoli tam už osm let nic není". "Nemám ponětí, co tam hledali," napsal na twitter. Podle něj se jednalo o "odplatu vůči celé rodině Gudkovových".

Večer státní agentura TASS s odvoláním na nejmenované zdroje v bezpečnostních složkách uvedla, že Gudkova zadrželi jako podezřelého z nezaplacení dluhu při pronájmu nebytových prostor v letech 2015 až 2017. Gudkov je zadržen na 48 hodin, než soud rozhodne, zda na něj uvalí vazbu. Stíhán je podle paragrafu o způsobení škody na majetku cestou podvodu či zneužití důvěry, za což mu může hrozit až pět let vězení. Vinu nepřiznal. Zadržení Gudkova podle agentury Interfax mezitím potvrdil jeho otec Gennadij.

V pondělí večer ruská policie zadržela na petrohradském letišti Pulkovo někdejšího šéfa hnutí Otevřené Rusko Andreje Pivovarova. Podle jeho týmu policie v noci na dnešek prohledala jeho byt, je vyšetřován pro spolupráci s nežádoucí organizací a měl by být přepraven do jihoruského Krasnodaru.

Tamní správa kriminální ústředny stíhá devětatřicetiletého Pivovarova podle listu Kommersant kvůli tomu, že přeposlal dále vzkaz na facebooku, v čemž vyšetřovatelé shledali agitaci na podporu zahraniční nevládní organizace, jejíž činnost byla v Rusku označena za nežádoucí. Pivovarov podle deníku informoval o akci občanských aktivistů v Krasnodaru, a proto případ dostali na starost tamní vyšetřovatelé.

Hnutí Otevřené Rusko založil před dvěma desetiletími někdejší nejbohatší Rus a později nejznámější ruský vězeň Michail Chodorkovskij. Minulý týden hnutí oznámilo, že se samo rozpouští, aby tak ochránilo své přívržence před očekávaným zpřísněním postihu za činnost v organizaci, kterou úřady prohlásily za "nežádoucí". Namísto pokuty dosahující nejvýše 15.000 rublů (asi 4249 Kč) brzy může hrozit až půlmilionová pokuta či až šest let za mřížemi, připomněl Kommersant.

Ruské úřady začaly před zářijovými volbami tvrdě potlačovat aktivity kritické vůči Kremlu. Součástí tohoto tažení proti odpůrcům prezidenta Vladimira Putina je i návrh zákona, který zakazuje poslaneckou kandidaturu členům organizací prohlášených za extremistické či teroristické. Normativní akt, který ruští poslanci schválili v prvním a druhém čtení, je namířený hlavně proti hnutí kolem uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného, pokládaného za hlavního Putinova kritika a protivníka na domácí scéně.