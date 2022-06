Ruské střely zasáhly nákupní středisko v Kremenčuku, bylo plné lidí

Kyjev - Rusko dnes zaútočilo raketami na město Kremenčuk v centrální části Ukrajiny. Střely zasáhly nákupní centrum, ve kterém byla více než tisícovka civilistů. Objekt nyní hoří. "Počet obětí si nelze ani představit," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Nebyla to žádná hrozba pro ruskou armádu. Nemělo to žádnou strategickou hodnotu. Jen se lidé pokoušeli žít normální život," uvedl šéf státu, který se ruské ozbrojené agresi brání už od konce února. Rusko si podle něj vybíjí svůj vztek nad vlastní bezmocností na obyčejných lidech a bylo by zbytečné doufat v přiměřenost a lidskost z ruské strany.

Počet obětí místní úřady upřesňují. Zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko podle serveru RBK-Ukrajina uvedl, že zatím se ví nejméně o dvou mrtvých a dvou desítkách zraněných, z nichž devět je ve vážném stavu. Podle hasičů požár v středisku zachvátil více než 10.000 metrů čtverečních.

O úderu ruských raket nejprve informovali starosta Vitalij Maleckyj a náměstkyně ministra zahraničí Emine Džaparovová. Podle té se zasažené nákupní středisko nachází asi 300 metrů od nádraží a bylo zrovna plné lidí, nakupujících potraviny, napsal na svém webu list Ukrajinska pravda.

Rusové podle deníku opakovaně ostřelovali místní rafinérii střelami s plochou dráhou letu a zcela ji zničili. To se okamžitě projevilo v celé zemi tím, že začaly chybět pohonné hmoty, které také prudce zdražily.