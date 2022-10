Ruské síly se nejspíš pokusí zničit Kachovskou přehradu, píše ISW

Kyjev/Washington - Ruské síly se pravděpodobně pokusí vyhodit do vzduchu přehradu Kachovské vodní elektrárny. Budou se tak snažit zakrýt své stažení z oblasti a zároveň tak budou chtít zabránit ukrajinským silám, aby je pronásledovaly hlouběji do Ruskem okupované Chersonské oblasti. Ve svém pravidelném hodnocení vývoje války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

Podle ISW má Rusko "všechny důvody k tomu, aby se pokusilo poskytnout krytí svým ustupujícím silám a navíc tak rozšířilo řeku Dněpr, kterou by ukrajinské síly musely překročit, aby mohly pokračovat v protiofenzivě". Jak institut již dříve uvedl, z útoku na přehradu ruské síly téměř jistě obviní Ukrajinu. Ta přitom na odpálení přehrady do povětří nemá žádný materiální zájem, voda by mohla zaplavit 80 ukrajinských měst a vysídlit stovky tisíc lidí. Přitom by byly rovněž narušeny již nyní slabé dodávky elektřiny na Ukrajině, dodal ISW.

Zaminování přehrady Kachovské vodní elektrárny a možný útok na ni zmínil již ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov toto tvrzení ihned popřel. Řekl, že "jde o nepravdivou informaci a že Zelenskyj je lhář". A dodal, že naopak Ukrajinci se snaží zakrýt "vlastní zločinné plány".