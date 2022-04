Ruské síly od začátku agrese přišly o 18.300 lidí, tvrdí Kyjev

Kyjev/Moskva/Washington - Ruské ozbrojené síly od začátku invaze na Ukrajinu přišly už přibližně o 18.300 vojáků. Uvedl to dnes generální štáb ukrajinské armády, který také zvýšil údaje o zničené ruské výzbroji. Kyjev rovněž tvrdí, že drží v zajetí na 600 ruských vojáků. O růstu ztrát ukrajinských sil dál informuje také ruské ministerstvo obrany. Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami ovšem nelze nezávisle ověřit. Podle amerického ministerstva obrany Moskva přemístila asi dvě třetiny sil, které byly v okolí ukrajinské metropole.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková podle agentury Ukrinform dnes v televizi sdělila, že v ukrajinském zajetí je v současné době kolem 600 ruských vojáků. V této souvislosti uvedla, že pro ně bude potřeba postavit speciální tábor, který by měl odpovídat normám mezinárodního práva. Mimo jiné se také zmínila o výměnách zajatců s Ruskem. Naposledy ukrajinské úřady v pátek informovaly o vzájemném propuštění 86 lidí v Záporožské oblasti.

Podle údajů generálního štábu, citovaných listem Ukrajinska pravda, ruské invazní síly dosud přišly o 647 tanků, 1844 dalších bojových obrněných vozidel, 330 dělostřeleckých systémů, 107 salvových raketometů a 54 prostředků protivzdušné obrany. Zničeno také bylo 147 bojových letounů, 134 vrtulníků, 92 bezpilotních letounů, 1273 automobilů a sedm válečných plavidel.

Rusko během války přišlo o více než trojnásobné množství vojenské techniky oproti ukrajinským obráncům, uvádí podle zpravodajské společnosti BBC analytická skupina Oryx. Její členové poměr ztrát odhadují na základě videí a fotografií zničených, opuštěných či zabavených strojů. Na ruské straně zdokumentovali 2406 kusů zneškodněné vojenské techniky, na té ukrajinské necelých 700. Uvádí při tom, že skutečné počty jsou zřejmě výrazně vyšší.

Moskva uvádí oproti Oryx několikanásobnou bilanci ukrajinských ztrát. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov dnes večer podle agentury TASS řekl, že od začátku "speciální operace", jak Rusko svou agresi vůči sousednímu státu označuje, bylo zničeno 1948 ukrajinských tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 226 salvových raketometů, 838 děl a minometů a 1842 speciálních vojenských vozidel. Ukrajinci podle něj také přišli o 125 bojových letounů, 91 vrtulníků a 394 bezpilotních letounů.

Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých sil neuvádí a zdrženlivá je v tomto ohledu i Moskva. Ruské ministerstvo obrany naposledy 24. března přiznalo, že během "speciální operace" přišlo o život 1351 ruských vojáků. Údaj o lidských ztrátách Ukrajinců dnes Konašenkov neaktualizoval, 24. března tvrdil, že zatím přišli o 30.000 lidí, z toho o 14.000 z nich "nenávratně".

Západní činitelé odhadují, že za 40 dní války na Ukrajině padlo přes 10.000 Rusů. Ruská armáda 24. února zaútočila na sousední zemi na několika frontách a následně se mimo jiné snažila obklíčit hlavní město Kyjev. Tato snaha ale narazila, stejně jako postup na jihu směrem k Oděse nebo snahy odstřihnout od okolí některá další velká města. Moskva v posledních dnech po těchto neúspěších přeskupuje své síly a zřejmě se hodlá více soustředit na východ Ukrajiny.

Vysoce postavený činitel dnes při pravidelném brífinku ministerstva obrany USA řekl novinářům, že dvě třetiny ruských jednotek, které se nacházely poblíž Kyjeva, už "oblast opustily". Jednotky údajně zamířily na sever a velká část z nich je v Bělorusku. Podle zdroje z Pentagonu je nicméně stále na ukrajinském území drtivá většina sil nasazených do invaze, přičemž jednotky stahované od Kyjeva by se mohly vydat do jiných částí země.

"Nadále jsme přesvědčeni, že jim doplní vybavení, zásoby a možná je posílí i další personál, a že budou vysláni na zpět na Ukrajinu, aby pokračovali v boji na jiných místech," citovala nejmenovaného činitele agentura Reuters.