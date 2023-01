Ruské síly jsou podle proruských separatistů ve Vuhledaru na východě Ukrajiny

Kyjev - Ruská vojska se dostala do Vuhledaru na východě Ukrajiny, tvrdí podle agentury RIA Novosti proruští separatisté usilující o kontrolu nad Doněckou oblastí. Generální štáb ukrajinské armády dnes naopak uvedl, že ukrajinským silám se podařilo ruský útok v oblasti Vuhledaru odrazit. Podobná tvrzení nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

O vstupu ruských sil do Vuhledaru informoval zástupce šéfa proruských separatistů v Doněcké oblasti Igor Kimakovskij. Rusové podle něj útočí na bránící se Ukrajince dělostřelectvem a snaží se vzít město "do kleští", jako tomu bylo v případě nedávno ovládnutého Soledaru.

Rusové v poslední době své útoky na Vuhledar zesílili, uvedla ve středu náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Rusové podle ní do útoků na Vuhledar stejně jako v případě Bachmutu nasazují velké množství vojáků a bojové techniky a platí vysokými ztrátami. Naznačila také, že co do množství vojáků a zbraní mají Rusové při těchto útocích převahu.

Vuhledar leží v jihozápadní části Doněcké oblasti, mezi Doněckem a Mariupolem, a před ruským únorovým vpádem na Ukrajinu měl asi 14.000 obyvatel. Jeho založení v 60. letech minulého století souvisí s těžbou uhlí na Donbasu. Urbanisté ho původně plánovali jako velké průmyslové centrum s až 100.000 obyvateli, tamní těžba se ale nakonec ukázala jako méně perspektivní, než se předpokládalo.