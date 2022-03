Ruské rakety zasáhly ropný sklad v Dnipru a sklad červeného kříže v Mariupolu

Kyjev - Podle ukrajinské samosprávy ruské rakety v noci na dnešek zcela zničily sklad ropy v ukrajinském městě Dnipro, další dvě cisterny poškodily úlomky raket. Zasažený sklad byl plný, při útoku nikdo nebyl nikdo zraněn. Ruské rakety dnes v noci rovněž zasáhly opuštěné skladiště Červeného kříže v okupovaném Mariupolu na jihu země. O útocích informovaly zpravodajské portály The Kyiv Independent a Ukrajinska pravda. Ukrajinská armáda deklaruje, že za poslední den sestřelila čtyři ruská letadla a dvě rakety. Agentura AFP s odkazem na zdroj v Pentagonu uvedla, že se Rusové začali stahovat z jaderné elektrárny Černobyl a letiště Hostomel u Kyjeva.

"Během posledních dvou dnů nepřítel změnil taktiku boje na obloze a soustředil své aktivity na východ země. Při náletech v Charkovské oblasti ztratili (Rusové) čtyři letadla, dříve přišli o stíhací bombardér Su-34, a jeden bezpilotní letoun," uvedl mluvčí letectva Jurij Ignat podle serveru Ukrajinska pravda.

Ruské jednotky se začaly stahovat z odstavené jaderné elektrárny Černobyl, kterou obsadily první den invaze na Ukrajinu před pěti týdny. Oblast opustilo sedm autobusů ruských vojáků, kteří vykazovali známky radiační otravy, uvedl na facebooku Jaroslav Jemeljaněnko, který se podílel na zabezpečení elektrárny. Autobusy podle něj mířily do běloruského centra radiační medicíny, kam převáží radiací zasažené vojáky pravidelně.

Ukrajina se připravuje na další ruské útoky, očekává je zejména na východě země, v Donbasu. Ve svém pravidelném nočním videu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šéf správy východoukrajinské Luhanské oblasti Serhij Hajdaj podle agentury Unian upozornil na to, že ve městech Rubižne a Popasna panuje "příšerná humanitární situace". "Máme velký problém dovézt pomoc do těchto měst, které jsou terčem neustálého ostřelování," řekl. Dodal, že řidičům aut by hrozila smrt a vozidlům zničení.

Unian uvádí, že ruské síly na asi dvacetitisícovou Popasnou útočí různými typy zbraní, hlavně ale podnikají letecké údery. Podle Hajdaje v Lysyčansku vyhořel zásobník na ropu v místním skladu pohonných hmot. Město prý celou středu bylo terčem ostřelování. Poničeny byly desítky domů a podle předběžných informací přišli o život dva lidé.

Předměstí Irpiň u Kyjeva je podle jeho starosty Oleksandra Markušyna nadále pod "nepřetržitou" palbou, ve městě není bezpečno a lidé umírají na ulicích, píše BBC. Irpiňský starosta také podle portálu The Kyiv Independent řekl, že zničená je polovina města a jeho kritické infrastruktury a že ještě nebyly odklizeny trosky. Irpiň je kvůli ruskému ostřelování bez dodávek elektrické energie a vody.

Ruská armáda udržuje své pozice západně a východně od Kyjeva, ačkoliv omezený počet jejích jednotek se stáhl. "Na předměstích se pravděpodobně v nejbližších dnech odehrají tvrdé boje," varovalo dnes britské ministerstvo obrany. Ruské raketové útoky a ostřelování neustaly v oblasti severoukrajinského Černihiva navzdory tomu, že Moskva naznačovala, že chce v této oblasti omezit bojové aktivity, uvedlo také ministerstvo obrany v Londýně.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová uvedla, že mariupolský sklad Červeného kříže byl zasažen ruskými nálety a dělostřelectvem, přestože jeho střecha je označena symbolem červeného kříže, "což značí přítomnost zraněných osob nebo civilního či humanitárního nákladu".

Mluvčí Červeného kříže Jason Straziuso řekl americké stanici CNN, že od 15. března v objektu nikdo z personálu nebyl. Organizace podle něj neví, jak byla budova od té doby využívána.

Podle Británie v Mariupolu, jehož dobytí je pro Rusko důležitým cílem, pokračují tvrdé boje. Ukrajinské síly ale nadále ovládají centrum tohoto přístavního města u Azovského moře.

Dnipro (dříve Dněpropetrovsk) leží na jihovýchodě Ukrajiny a dosud bylo město útoků do značné míry ušetřeno, připomíná DPA. Ukrajinská strana minulý týden informovala, že u Dnipru ruské rakety zasáhly vojenskou jednotku a silně poškodily kasárna. Naopak Mariupol se stal symbolem ruské invaze, více než polovina jeho obyvatel utekla, ostatním se to ale kvůli soustavnému ostřelování nedaří.