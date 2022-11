Ruské ostřelování rezidenční části Chersonu zabilo sedm lidí, uvádí Kyjev

Žena zraněná při ruském ostřelování rezidenční části Chersonu na jihu Ukrajiny je odvážena do nemocnice, 24. listopadu 2022.

Kyjev - Při ruském ostřelování rezidenční části Chersonu na jihu Ukrajiny zahynulo dnes večer sedm lidí a 21 dalších utrpělo zranění, uvedl na telegramu šéf oblastní správy Jaroslav Januševyč. Ruské síly se nedávno z Chersonu stáhly, usadily se ale na druhé straně řeky Dněpru, takže Cherson je vůči jejich ostřelování stále zranitelný. Prezident země Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním projevu uvedl, že zprávy o ruských útocích na Cherson a další města v oblasti přicházejí od doby, kdy Rusové ustoupili, téměř každou hodinu.

"Dnešní den je další hroznou stránkou v historii našeho hrdinného města," napsal Januševyč.

Na Cherson Rusové podle gubernátora zaútočili dělostřelectvem a salvovými raketomety dnes odpoledne. "Kvůli ostřelování začala hořet výšková budova. Střely vypálené nepřítelem zasáhly i dětské hřiště," uvedl. "Upřímnou soustrast všem příbuzným, kterým tyto nelidské bytosti vzaly to nejcennější. Neodpustíme!" napsal Januševyč.

Ukrajinský prezident Zelenskyj sdělil, že téměř nemine hodiny, aby nedostal upozornění na ruské útoky na Cherson nebo na další města a vesnice v Chersonské oblasti. "Teror začal hned potom, co byla ruská armáda nucena dát se v Chersonské oblasti na úprk. Je to msta těch, co prohráli," podtrhl.

O den dříve ruské síly podnikly rozsáhlé vzdušné údery napříč celou Ukrajinou, které vyřadily dodávky proudu po celé zemi. Ve středu ukrajinské úřady informovaly o deseti mrtvých po těchto útocích, ve Vyšhorodu v Kyjevské oblasti se ale bilance obětí během dneška zvýšila ze čtyř na sedm.

"Kyjevská oblast. Po středečním ostřelování zemřel na jednotce intenzivní péče sedmý člověk," napsal na telegramu šéf správy oblasti Oleksij Kuleba. Podle vyjádření ukrajinské policie jsou mezi oběťmi také nejméně dvě děti. Dalších přes 50 lidí včetně šesti dětí při náletech utrpělo zranění, informovala také policie. Další dítě zahynulo, když v noci na středu ruská raketa zasáhla porodnici v Záporožské oblasti, sdělil dříve šéf oblastní správy Oleksandr Staruch.