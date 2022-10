Ruské ostřelování civilních oblastí Ukrajiny je podle Západu nepřijatelné

Londýn/Kyjev - Ruské ostřelování civilních oblastí na Ukrajině je nepřijatelné. Je to ukázka slabosti ruského prezidenta Vladimira Putina, nikoli jeho síly. Na twitteru to dnes uvedl britský ministr zahraničí James Cleverly. Ruské útoky na ukrajinská města odsoudili také další evropští představitelé, kteří znovu potvrdili svou podporu Ukrajině. Evropská unie uvedla, že se jedná o porušení mezinárodního práva, podle francouzské a polské diplomacie jsou ruské údery válečnými zločiny. NATO uvedlo, že bude dál Ukrajinu podporovat v její obraně proti agresi Kremlu.

"Ruské ostřelování civilních oblastí Ukrajiny raketami je nepřijatelné. Je to projev Putinovy slabosti, nikoliv síly," napsal Cleverly na sociální síti v reakci na rozsáhlé ruské útoky, které dnes zasáhly města po celé Ukrajině. Britská velvyslankyně v Kyjevě Melinda Simmonsová uvedla, že její zaměstnanci jsou v bezpečí. Cleverly na twitteru dodal, že hovořil se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou, aby ho ujistil o "morální a praktické podpoře" Británie.

Dnešní útoky odsoudil i náměstek pro bezpečnost britské ministryně vnitra Tom Tugendhat, který byl donedávna šéfem zahraničního výboru Dolní sněmovny. "Útok na civilisty je odporný čin. Ruské válečné zločiny jsou záznamem selhání a ostudy," uvedl.

"Jsem hluboce šokován útoky Ruska na civilisty v Kyjevě a dalších ukrajinských městech. Takové činy nemají v 21. století místo. Co nejdůrazněji je odsuzuji. Stojíme na straně Ukrajiny. Další vojenská podpora ze strany EU je na cestě," napsal na twitteru šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell.

"Jsou to barbarské a zbabělé útoky zaměřené na nevinné civilisty na cestě do práce a do školy v ranním provozu," řekl mluvčí unijní diplomacie Peter Stano. Údery označil za porušení mezinárodního humanitárního práva a uvedl, že ruské politické a vojenské vedení bude za tyto a další válečné zločiny pohnáno k odpovědnosti.

Evropská komise dnes vyzvala Bělorusko, aby se zdrželo jakékoli účasti na "brutálním nelegitimním podniku" Ruska, který porušuje Chartu OSN a mezinárodní právo, a pohrozila mu sankcemi. Minsku vzkázala, aby území Běloruska přestalo sloužit jako odrazový můstek pro nedávné raketové údery a útoky bezpilotních letounů proti ukrajinským civilistům. "Jakékoli další akce a zejména přímé zapojení běloruské armády do této války proti vůli naprosté většiny běloruského lidu budou řešeny novými a silnými omezujícími opatřeními," uvedl Stano.

"Hovořil jsem s ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou a odsoudil strašlivé a nevybíravé útoky Ruska na civilní infrastrukturu na Ukrajině," uvedl na twitteru generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "NATO bude i nadále podporovat statečný ukrajinský lid v boji proti agresi Kremlu tak dlouho, jak to bude nutné," dodal.

Belgický premiér Alexander De Croo prohlásil, že dnešní bombardování ukrajinského hlavního města Kyjeva a civilních cílů v dalších ukrajinských městech bylo "odsouzeníhodným činem Ruska". "Je to nepřijatelná eskalace," napsal na twitteru a dodal, že tyto útoky posílí odhodlání Belgie podpořit Ukrajinu.

"Itálie je zděšena podlými raketovými údery na centrum Kyjeva a další ukrajinská města z dnešního rána. Znovu zdůrazňujeme svou neochvějnou a pevnou podporu Ukrajině a jejímu lidu," uvedlo italské ministerstvo zahraničí.

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau označil ruské údery za válečný zločin. "Dnešní ruské ostřelování ukrajinských měst a civilistů je aktem barbarství a válečným zločinem," uvedl šéf polské diplomacie na twitteru. "Rusko nemůže tuto válku vyhrát. Jsme s tebou, Ukrajino!" dodal Rau. Podobně se vyjádřila i francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová, která útoky odsoudila a prohlásila, že jsou válečným zločinem.

Rozsáhlé ruské ostřelování, které dnes zasáhlo řadu ukrajinských měst, včetně metropole Kyjeva či Lvova, si vyžádalo mrtvé i zraněné a poškodilo důležitou infrastrukturu, včetně energetické. Podle Kyjeva Rusko odpálilo proti Ukrajině 75 raket, z nichž 41 se podařilo sestřelit.

Čína po dalších útocích na Ukrajinu vyzvala ke zklidnění situace

Čínské ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo ke zklidnění situace na Ukrajině. Děje se tak poté, co několika ukrajinskými městy, včetně metropole Kyjeva, dnes otřásly výbuchy, které agentura Reuters označuje za zřejmou ruskou mstu za víkendové poškození Kerčského mostu, vedoucího z Ruska na anektovaný poloostrov Krym.

"Doufáme, že tato situace bude brzy deeskalovat," uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí na pravidelném briefingu. Čína, strategický partner Ruska, v minulosti kritizovala západní sankce proti Moskvě. Invazi na Ukrajinu ale jednoznačně nepodpořila.

Silná exploze v sobotu poškodila Kerčský most, spojnici Ruska s Krymem, který Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala v roce 2014. Podle Putina, který most slavnostně otevřel v roce 2018, šlo o "teroristický útok" zorganizovaný z Ukrajiny. Kyjev se k zodpovědnosti nepřihlásil, řada vysoce postavených ukrajinských představitelů jej nicméně uvítala.

Francie je připravena dál pomáhat Ukrajině, uvedl Macron

O posílení ukrajinské protivzdušné obrany, potřebě tvrdé evropské a mezinárodní reakce i zvýšení tlaku na Rusko dnes telefonoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Státníci spolu hovořili po rozsáhlých ruských útocích na řadu ukrajinských měst. Macron v reakci na ostřelování uvedl, že Francie je připravena dále pomáhat ukrajinské armádě.

"Také jsem měl naléhavý hovor s Emmanuelem Macronem. Diskutovali jsme o posílení naší protivzdušné obrany, o potřebě tvrdé evropské a mezinárodní reakce, jakož i o zvýšeném tlaku na Ruskou federaci. Francie stojí na straně Ukrajiny," napsal Zelenskyj na svém twitteru.

Macron Kyjevu vyjádřil podporu a odhodlání posílit pomoc, včetně vojenské. V prohlášení to uvedl Elysejský palác.