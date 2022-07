Ruské ministerstvo: Plyn do Evropy přes Ukrajinu může proudit i po roce 2024

Moskva - Rusko zváží, že by plyn do Evropy posílalo přes Ukrajinu i po roce 2024, kdy končí stávající smlouva o tranzitu přes tuto zemi, pokud bude v Evropě zájem a ukrajinské plynovody budou v provozuschopném stavu. Dnes to podle agentury RIA Novosti uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Rusko pokračuje navzdory svému útoku na Ukrajinu v přepravě velkého množství plynu přes napadenou zemi do Evropy, která je jeho klíčovým zákazníkem.

"Pokud bude poptávka evropských spotřebitelů pokračovat a ukrajinský systém přepravy plynu bude funkční, pak bude Rusko připraveno zvážit kromě jiných možností i možnost pokračování ukrajinského tranzitu,“ řekl RIA Novosti ředitel odboru hospodářské spolupráce ruského ministerstva zahraničí Dmitrij Biričevskij.

V pondělí začala pravidelná každoroční údržba plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a který je nyní hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. Provozovatel, kterým je konsorcium Nord Stream AG, uvedlo, že údržba potrvá do 21. července. Německo se obává, že kvůli sporu mezi Ruskem a Západem by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 už po údržbě nepoteče. Plyn přes Ukrajinu do Evropy zatím proudí, byť v omezeném režimu, za který podle Moskvy může ukrajinská strana.

Evropská unie se po únorovém ruském útoku na Ukrajinu a poté, co Rusko přestalo plyn dodávat do některých unijních zemí, protože mu za něj odmítly platit v rublech, rozhodla přestat od něj plyn postupně odebírat. Ruské ministerstvo dnes připomnělo, že pokud unie přestane odebírat i plyn proudící přes Ukrajinu, zbaví Kyjev příjmů za tento tranzit.