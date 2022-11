Ruské matky sbírají podpisy pod petici za návrat svých synů z Ukrajiny

Moskva - Skupina ruských matek sbírá podpisy pod petici, v níž požaduje ukončit válku proti Ukrajině a vrátit vojáky domů. Kreml se k této internetové petici dnes odmítl vyjádřit, informovala agentura Interfax. Petice je podle médií dílem skupiny matek z hnutí Feministický protiválečný odpor a skupiny matek mobilizovaných vojáků a branců povolaných k povinné vojenské službě v ruské armádě. Zveřejněna byla neděli.

"Víte, bohužel jsem (petici) neviděl, a proto ji nemohu komentovat," řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury Interfax. Neví prý nic ani o organizaci, která petici vytvořila a začala pod ní sbírat podpisy. "Nemohu to hodnotit, protože nerozumím, o co jde, co to znamená," dodal.

Autorky petice v ní také píší, že od ruského vpádu na Ukrajinu se situace ruských rodin jen zhoršuje. Západní sankce vyvolané vojenskou operací na Ukrajině vedou ke zvýšení inflace, a ta znehodnocuje veškeré dávky státu pro matky a děti, kterých i před válkou "sotva bylo dost". Připomněly, že podle oficiálních statistik téměř každé páté dítě v Rusku žije v chudobě.

"Stát nás povzbuzuje, abychom více rodily, a pak nás uvrhne do chudoby, anebo obětuje naše děti svým ambicím," stěžují si ženy v petici. Místo prázdného titulu "matka-hrdinka", který nedávno obnovil prezident Vladimir Putin, požadují skutečná opatření, které rodinám zajistí slušný život.

"Obrovské peníze utracené každý den na vojenské akce by mohly být investovány do našeho blahobytu. Ale místo nových školek, porodnic, škol a nemocnic dostáváme v televizi jen nekonečné prázdné řeči o našem 'úspěchu' a 'velikosti'," píše se také v petici, kterou dosud podepsalo na 6600 lidí.

Už na začátku ruské invaze z 24. února ruský ochránce lidských práv Lev Ponomarjov zveřejnil petici za ukončení války, pod kterou se během několika dnů podepsal téměř milion lidí. Ponomarjova zatkla policie.

Putin se v pátek setkal se skupinou 17 vybraných žen, které podle prokremelských médií reprezentovaly matky vojáků. Podle kritiků byla akce zinscenovaná. Jednu z účastnic média identifikovala jako zastupitelku jedné z moskevských městských částí a členku vládnoucí strany Jednotné Rusko, další jako šéfku výkonného výboru Putinova provládního uskupení Všeruská lidová fronta a po Putinově levici seděla režisérka filmů pravoslavného a vlasteneckého zaměření. Zda synové nebo jiní příbuzní těchto žen skutečně bojují na Ukrajině, známo není, uvedl portál Meduza.

Ruský prezident, který je současně vrchním velitelem ozbrojených sil, ruské vojáky na frontě nikdy nenavštívil, na rozdíl od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který se za obránci Ukrajiny již několikrát podíval. Zelenskyj takto naposledy zavítal do nedávno osvobozeného Chersonu, jediného oblastního centra, které se Rusům za 278 dnů války podařilo dobýt a o které nedávno zase přišli.