Ruské dezinformace si nacházejí nové způsoby šíření navzdory zákazům, píše AP

Washington - Po únorové invazi Ruska na Ukrajinu Evropská unie zablokovala RT a Sputnik, dva hlavní kremelské kanály šířící propagandu a dezinformace o válce. Téměř půl roku poté se počet stránek, které šíří stejný obsah, zvýšil, protože Rusko našlo způsoby, jak zákaz obcházet.

Existující stránky a účty přejmenovalo, aby je zamaskovalo. Část propagandistických povinností přesunulo na diplomaty. A většinu obsahu jednoduše překopírovalo na nové webové stránky, které dosud neměly zjevné vazby na Rusko, napsala agentura AP.

Newyorská firma NewsGuard, která zkoumá a sleduje online dezinformace, nyní identifikovala 250 webových stránek aktivně šířících ruské dezinformace o válce, přičemž v posledních měsících přibyly desítky nových.

Na těchto stránkách se objevují například tvrzení, že ukrajinská armáda zinscenovala některé smrtící ruské útoky, aby si získala globální podporu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předstírá veřejná vystoupení nebo že ukrajinští uprchlíci páchají zločiny v Německu a Polsku.

Některé z těchto stránek se vydávají za nezávislé expertní skupiny nebo zpravodajské servery. Přibližně polovina z nich je v angličtině, zatímco další jsou ve francouzštině, v němčině nebo italštině. Mnohé z nich byly založeny dávno před válkou a nebyly zjevně napojeny na ruskou vládu, dokud najednou nezačaly papouškovat postoje Kremlu.

"Mohou to být spící weby," řekl Gordon Crovitz, jeden z výkonných ředitelů společnosti NewsGuard. Spící weby jsou webové stránky vytvořené pro dezinformační kampaň, které zůstávají z velké části neaktivní, pomalu si budují publikum prostřednictvím neškodných nebo nesouvisejících příspěvků, a pak v určený čas přejdou na propagandu nebo dezinformace.

Analýza společnosti NewsGuard sice zjistila, že většina dezinformací o válce na Ukrajině pochází z Ruska, ale našla i případy nepravdivých tvrzení s proukrajinským zaměřením. Patřila k nim tvrzení o stíhacím esu známém jako Kyjevský přízrak, o němž později oficiální představitelé přiznali, že jde o mýtus.

YouTube, TikTok a Meta, která vlastní facebook a instagram, se zavázaly, že RT a Sputnik ze svých platforem v rámci Evropské unie odstraní. Výzkumníci však zjistili, že v některých případech stačilo zveřejnit je na jiném účtu - a Rusko se tak zákazu vyhnulo.

Evropské Centrum pro dezinformační situace (DSC) zjistilo, že některé videozáznamy RT se na sociálních sítích objevovaly pod novou značkou a logem. V případě některých videozáznamů byla značka RT z videa jednoduše odstraněna a znovu umístěna na nový kanál YouTube, na který se zákaz EU nevztahoval.

Podle Felixe Kartteho, vedoucího poradce britské neziskové organizace Reset, která financuje práci DSC, by agresivnější moderování obsahu sociálních médií mohlo Rusku obcházení tohoto zákazu ztížit. "Místo toho, aby (sociální sítě) zavedly účinné systémy moderování obsahu, hrají si s dezinformačním aparátem Kremlu na honěnou," řekl Kartte.

V EU se úředníci snaží posílit svou obranu. Letos na jaře EU schválila legislativu, která má po technologických společnostech požadovat, aby se více snažily dezinformace vymýtit. Společnostem, které by to nedokázaly, by mohly hrozit vysoké pokuty.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová minulý měsíc označila dezinformace za "rostoucí problém v EU". "Skutečně musíme přijmout důraznější opatření," dodala.

Rozšíření stránek šířících dezinformace o válce na Ukrajině ukazuje, že Rusko mělo nachystaný plán pro případ, že by se vlády nebo technologické společnosti pokusily RT a Sputnik omezit.

To znamená, že západní představitelé a technologické společnosti budou muset udělat mnohem více, než jen zavřít jednu nebo dvě webové stránky, pokud mají doufat, že se jim podaří tok kremelských dezinformací zastavit.