Ruská zmocněnkyně pro práva dětí tvrdí, že není válečný zločinec, nýbrž matka

Moskva - Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová v rozhovoru s americkým serverem Vice News prohlásila, že nemůže být válečným zločincem, poněvadž je matka. Na Lvovovou-Bělovovou vydal v březnu zatykač Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC), který ji viní z organizace násilných deportací ukrajinských dětí do Ruska. Zmocněnkyně se navíc netají tím, že vychovává 15letého chlapce, který byl do Ruska převezen z ukrajinského Mariupolu. Ukrajina přitom v loňském roce zakázala adopce dětí, jejichž rodiče žijí na území, kde probíhají boje, nebo se pohřešují.

"Jsem matka a to mluví za vše. Jaký já jsem válečný zločinec, o čem to mluvíte," odpověděla se smíchem osmatřicetiletá Lvovová-Bělovová na otázku, zda je válečným zločincem. Deportace ukrajinských dětí do Ruska obhajovala jako evakuace z ostřelovaného území a argumentovala přitom ženevskou úmluvou. Jak ji ale upozornila novinářka, civilní obyvatelé mají být podle ženevské úmluvy evakuováni do třetí země, která není stranou konfliktu.

Lvovová-Bělovová také prohlásila, že část ukrajinského Donbasu, kde se deportace odehrávaly, nepatří Ukrajině. "Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika nebyly ukrajinské, byly uznány naším státem jako nezávislé republiky," sdělila s odkazem na názvy dvou útvarů vyhlášených na východní Ukrajině proruskými separatisty. Moskva tyto útvary uznala loni, krátce před svým vpádem na Ukrajinu.

Ruská zmocněnkyně pro práva dětí už dříve v besedě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem přiznala, že "adoptovala" 15leté dítě z Donbasu. "Teď vím, jaké to je být matkou dítěte z Donbasu. Složité. Ale máme se velmi rádi," uvedla. Podle informačního kanálu Nexta je tímto dítětem chlapec Filip, kterého ruské úřady vyvezly z Mariupolu loni v květnu společně s dalšími 30 dětmi.

Soud v Haagu vydal zatykač na Lvovovou-Bělovovou společně se zatykačem na Putina, kterého taktéž viní ze zapojení do nucených přesunů ukrajinských dětí do Ruska. Ruská diplomacie tvrdí, že "rozhodnutí nemá žádný význam" vzhledem k tomu, že Rusko nemá vůči ICC žádné závazky. V praxi ale zatykač znamená, že asi 120 států, které spadají pod jurisdikci ICC, má povinnost Putina a Lvovovou-Bělovovou zatknout, pokud by se pohybovali na jejich území.