Ruská vláda odstoupila, Putin nabídl Medveděvovi jinou funkci

Moskva - Ruský premiér Dmitrij Medveděv dnes oznámil demisi své vlády, kterou podal v souvislosti s návrhem ústavních změn od prezidenta Vladimira Putina. Ten uložil stávající vládě plnit své povinnosti do jmenování nového kabinetu. Oznámila to ruská média. O odstoupení vlády předem podle ruské redakce BBC nevěděli ani její členové, šlo o "naprosté překvapení".

Tento krok podle agentury AP naznačuje Putinův záměr nachystat si pro sebe novou mocenskou pozici, až mu skončí nynější mandát hlavy státu. "Předávání moci začalo," shodují se i ruští politologové, oslovení deníkem Vedomosti.

Novým premiérem by se podle agentury Reuters mohl stát například moskevský starosta Sergej Sobjanin, ministr hospodářství Maxim Oreškin anebo ministr energetiky Alexandr Novak.

Putin při schůzce se členy dosluhující vlády uvedl, že byl s prací kabinetu spokojen, přestože "se ne všechno povedlo". Medveděvovi nabídl novou funkci místopředsedy bezpečnostní rady státu, ve které se má věnovat bezpečnosti a obranyschopnosti země. V radě, které Putin předsedá, byl premiér dosud jedním z jedenácti stálých členů.

Premiér prohlásil, že pokládá za správné podat demisi kabinetu na pozadí návrhu ústavních změn, které dnes předložil Putin. Poznamenal také, že další kádrová rozhodnutí ohledně složení vlády bude přijímat prezident.

Prezidentův návrh podle Medveděva představuje významný zásah do fungování země a také do dělby a rovnováhy moci. "V tomto kontextu je zjevné, že jako vláda musíme poskytnout prezidentu naší země možnost přijmout všechna nezbytná rozhodnutí," řekl premiér.

Vicepremiér Vitalij Mutko později vysvětlil demisi vlády tím, že společnost si žádá změny, jak hovořil ve svém poselství i prezident Putin.

Rubl po ohlášení demise vlády klesl na týdenní minimum, uvedl list Kommersant. Dodal, že členové vlády po Putinově projevu čekali kádrové změny, ale nečekali, že změní funkci i Medveděv.

Putin v dnešním poselství o stavu země navrhl ústavní změny, které by Státní dumě, dolní komoře parlamentu, daly právo nejen schvalovat jmenování premiéra a členů vlády, ale i potvrzovat jejich nominaci. Změny v ústavě by Rusové podle prezidenta měli schválit v referendu.

Stávající vláda vznikla předloni v květnu poté, co se Putin formálně znovu ujal funkce hlavy státu, po znovuzvolení na dalších šest let v březnu 2018.

Putin si v roce 2008 vybral Medveděva, tehdy místopředsedu vlády, jako svého nástupce v Kremlu v době, kdy mu ústava nedovolovala setrvat v čele státu po další období. Medveděv pak byl skutečně zvolen a Putin přešel na čtyři roky do čela vlády, ale zjevně si zachoval si moc. Na jaře 2012 si funkce prohodili - Medveděv se stal premiérem, zatímco Putin se vrátil do Kremlu, tentokráte díky změnám v ústavě na šest let.