Ruská stíhačka podle amerického letectva nad Sýrií zasáhla americký dron

Washington - Ruský stíhací letoun v neděli nad Sýrií zasáhl světlicí americký dron a poškodil mu vrtuli. V prohlášení to dnes uvedlo americké letectvo. Ruské síly v Sýrii přitom vyzvalo, aby okamžitě zastavily své "bezohledné, nevyprovokované a neprofesionální chování".

Americké prohlášení s nadpisem "ruské neprofesionální chování nad Sýrií" uvádí, že v neděli "ruské stíhací letouny proletěly nebezpečně blízko amerického bezpilotního letounu MQ-9 na misi k porážce ISIS, obtěžovaly ho a vypouštěly světlice z pozice přímo nad ním, přičemž vzdálenost mezi letouny byla jen několik metrů". ISIS je zkratkou pro teroristickou skupinu Islámský stát v Iráku a Sýrii. Prohlášení dále uvádí, že při incidentu byla vážně poškozena vrtule amerického bezpilotního letounu, ale nakonec se jej podařilo bezpečně dostat zpět na základnu.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se postupně zkomplikovala zapojením různých islamistických skupin a několika regionálních a zahraničních mocností. Rusko, které je spojencem syrského prezidenta Bašára Asada, se do války v Sýrii zapojilo na straně Damašku v roce 2015, což ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu. Konflikt si podle různých odhadů vyžádal přibližně 500.000 mrtvých a způsobil vysídlení zhruba poloviny z předválečné populace čítající 23 milionů lidí.

Islámský stát kontroloval v době, kdy byl v roce 2014 na vrcholu moci rozsáhlé oblasti Sýrie a Iráku. Teroristická organizace, jejíž příslušníci řezali hlavy, zotročovali ženy, unášeli a páchali mnohá další zvěrstva, tam sice byla vojensky poražena, ale v obou zemích ještě působí aktivní teroristické buňky, které uskutečňují útoky.

Velkou mediální pozornost letos v březnu vyvolal podobný incident, při němž USA Rusko rovněž obvinily z "nebezpečného a neprofesionálního chování". Nad Černým mořem byl tehdy zničen americký bezpilotní letoun poté, co se s ním srazila ruská stíhačka. Po kolizi byl dron s poškozenou vrtulí naveden operátory do moře. Americká armáda zveřejnila video z kamery dronu, která incident zachytila. Ruská strana srážku nejprve popírala. Později ale ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruští stíhači zabránili dronu proniknout do "oblasti dočasného režimu využití vzdušného prostoru", zřízené kvůli "speciální vojenské operaci", jak Rusko nazývá svou válku proti Ukrajině, a ministr obrany Sergej Šojgu navrhl piloty na státní vyznamenání.

Nedělní incident je posledním z řady střetů mezi ruskými stíhačkami a americkými letadly operujícími nad Sýrií. Američtí představitelé zaznamenali nárůst jejich počtu, odmítají to však spojovat s válkou na Ukrajině. Šéf sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley uvedl, že si není jistý, co tento nárůst vyvolalo. "Analytici se to snaží zjistit. Nevím, jestli to souvisí s Ukrajinou, nebo ne. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že ano," řekl nedávno novinářům.

Randa Slimová z washingtonského Institutu pro Blízký východ uvedla, že od začátku války na Ukrajině se pozice Ruska a Íránu v Sýrii "čím dál více sbližují" a že obě mocnosti mohou podobnými incidenty usilovat o "vytlačení amerických sil ze Sýrie".