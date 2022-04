Gazprom zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska

Moskva/Varšava - Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Gazprom zároveň varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu.

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters už dříve informovala, že ještě krátce přes 06:30 SELČ proudil do Polska ruský plyn tímto plynovodem. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu dnes v 08:00 SELČ. Polská televize TVN 24 poznamenala, že PGNiG pokládá přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou.

Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé.

PGNiG potvrdila, že Gazprom zastavil dodávky plynu do Polska

Polská plynárenská společnost PGNiG dnes potvrdila, že ruská společnost Gazprom zastavila dodávky zemního plynu do Polska. Přerušení dodávek označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné, informovala agentura Reuters. Polský podnik upozornil, že jeho zákazníci nadále dostávají plyn podle svých potřeb.

Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků. Tyto požadavky jsou však podle něj nižší než v úterý.