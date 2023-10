Ruská společnost Gazprom poskytne Maďarsku a Číně na zimu další plyn

Moskva - Ruská plynárenská společnost Gazprom ještě letos poskytne Maďarsku a Číně další plyn. Podle agentury TASS to řekl generální ředitel podniku Alexej Miller. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden jednal v Číně s lídry obou zemí a součástí ruské delegace byl i Miller. Maďarsko má s Gazpromem od roku 2021 uzavřené dlouhodobé smlouvy o dodávkách suroviny.

"Na maďarský trh půjdou navíc další významné objemy. Letos už dodatečné objemy dosáhly 1,3 miliardy metrů krychlových plynu. A máme smlouvu, že v nadcházejícím období podzim-zima budeme pravidelně dodávat další objemy," řekl Miller.

Maďarsko je jedinou zemí Evropské unie, jejíž lídr, premiér Viktor Orbán, si od ruské vojenské invaze na Ukrajinu z konce loňského února udržel přátelské vazby na Putina, uvedla agentura Reuters. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó už dříve poznamenal, že Maďarsko je se současnou smlouvou o dodávkách plynu z Ruska spokojeno. Vedle EU je Maďarsko také členem Severoatlantické aliance.

Maďarsko stále získává většinu zemního plynu z Ruska. Maďarská společnost MVM v září 2021 uzavřela s Gazpromem dva dlouhodobé kontrakty o dodávkách 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně prostřednictvím potrubí vedených přes Srbsko a Rakousko, tedy mimo území Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že dodávky plynovodem Nord Stream byly pozastaveny, byla v říjnu 2022 uzavřena smlouva o zvýšení dodávek ruského plynu podél jižní trasy – plynovodem TurkStream a jeho větví přes Bulharsko a Srbsko. Loni přijalo Maďarsko touto cestou 4,8 miliardy metrů krychlových plynu, uvedl TASS.

Gazprom se snaží kompenzovat ztrátu většiny svých trhů v Evropě, o které přišel od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Plyn do EU firma dodávala zejména plynovodem Nord Stream, vedeným po dně Baltského moře. Potrubí však loni na podzim vyřadily z provozu exploze a dosavadní vyšetřování zatím nezjistilo, kdo je za výbuchy zodpovědný.

Orbán minulý týden v úterý Putinovi v Číně řekl, že Maďarsko se nikdy nechtělo postavit proti Rusku a snažilo se zachránit bilaterální kontakty, uvedl Reuters. Americký velvyslanec v Maďarsku Orbánovo rozhodnutí pokračovat v jednání označil za znepokojivé. Estonská premiérka uvedla, že obrázky, na kterých si oba lídři podávají ruce, jsou velmi nepříjemné.

Maďarsko je považováno za klíčového potenciálního oponenta rozhodnutí v procesu, který má být zahájen v prosinci a který se týká toho, zda by měla EU zahájit přístupová jednání s Ukrajinou. To by vyžadovalo jednomyslnou podporu všech 27 členských zemí. EU jako celek v reakci na vpád ruských vojsk na Ukrajinu prudce snížila svou závislost na ruských energetických surovinách, Maďarsko si ale přesto zajistilo ruský plyn ještě nad rámec dříve dohodnutých objemů.

Šéf Gazpromu řekl, že každodenní poptávka po ruském plynu je na vzestupu i v Číně. "Pravidelně dodáváme další objemy na čínský trh, děláme to už několik let. Letos si myslím, že (dodatečné objemy) dosáhnou 600 milionů metrů krychlových plynu," uvedl Miller.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v červenci řekl, že Česko v prvním letošním pololetí nečerpalo z Ruska žádný plyn.