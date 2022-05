Moskva - Ruská součást americké internetové společnosti Google vyhlásí bankrot. Oznámil to dnes mluvčí firmy. Korigoval tak předchozí informaci agentury Reuters, podle níž firma už bankrot vyhlásila. Mluvčí upřesnil, že Google nemá jinou možnost, protože úřady se zmocnily jeho bankovního účtu, čímž mu znemožnily provádět i ty nejběžnější platby.

"Firma bankrot předvídala od 22. března 2022," stojí v úředních záznamech, na které odkazuje agentura Interfax. Google, který je součástí americké technologické skupiny Alphabet, podle těchto záznamů není schopen vyhovět požadavkům na výplatu odstupného svým bývalým zaměstnancům ani provádět ve stanovených termínech zákonné platby.

Moskva v úterý oznámila, že nemá v úmyslu zablokovat kanál YouTube, který patří Alphabetu. Navzdory tomu, že takovým opatřením už několikrát pohrozila a firmě vyměřila několik pokut. Úřady připustily, že jejich krok by pravděpodobně nepříznivě dolehl na ruské uživatele internetu. Šéf telekomunikační společnosti Rostelecom Michail Osejevskij dnes podle agentury TASS řekl, že Google v Rusku funguje normálně, včetně všech jeho serverů.

"Když se ruské úřady zmocnily bankovního účtu společnosti Google Russia, nemůže naše kancelář v Rusku dál fungovat, a tedy ani zaměstnávat a platit našim ruským zaměstnancům, dodavatelům a obchodním partnerům, ani plnit ostatní finanční závazky," řekl mluvčí Googlu. "Společnost Google Russia proto zveřejnila oznámení, v němž informuje o záměru vyhlásit bankrot," dodal.

Televizní kanál, jehož vlastníkem je jeden ze sankcionovaných ruských byznysmenů, v dubnu informoval, že soudní exekutoři Googlu zabavili asi miliardu rublů (přes 360 milionů Kč) za to, že tomuto kanálu neobnovil přístup k serveru YouTube. Teď je to ale poprvé, co Google uvedl, že ruské úřady mu zmrazily celý bankovní účet.

Google bezprostředně nepotvrdil, zda je to právě fakt, že nemá přístup ke svému bankovnímu účtu, co ho vedlo k přípravě na vyhlášení bankrotu. Nesdělil ani, zda mu úřady zabavily i nějaký další majetek. Databáze ruského exekučního úřadu uvádí, že exekutoři od poloviny března v Googlu zasahovali dvakrát, nejsou k tomu ale žádné další podrobnosti ani informace o výši zabavených částek. Exekuční služba pouze uvedla, že Googlu zabavila finanční majetek a nemovitosti.

Ruské úřady už dříve Googlu vyměřily několik pokut. Jejich součástí je i sankce 7,2 miliardy rublů (2,7 miliardy Kč) z loňského prosince, kterou firma dostala za to, že opakovaně odmítala mazat ze svých systémů obsah v Rusku považovaný za nezákonný.

Ruská součást Googlu měla v loňském roce tržby 134,3 miliardy rublů (téměř 50 miliard Kč), uvedla s odkazem na svou databázi firem agentura Interfax.

Google po začátku ruské invaze na Ukrajinu v Rusku přerušil většinu obchodních aktivit. Služby, které jsou zdarma, ale ruským uživatelům nechal přístupné. To je i vyhledávač Google, kanál YouTube, e-mailová služba Gmail, mapy, operační systém Android či obchod s aplikacemi Play.