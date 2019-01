Londýn - Ruská civilní rozvědka SVR se ve Spojeném království snaží vytvořit novou síť špionů poté, co po incidentu v anglickém městě Salisbury Britové prakticky rozložili zázemí agentům ruské vojenské rozvědky GRU. S odvoláním na britské vládní zdroje o tom informoval deník The Daily Telegraph. Londýn obvinil Moskvu, že se její agenti GRU pokusili v Salisbury nervovou látkou zabít bývalého důstojníka GRU a britského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru, což Rusko popírá.

Uvolněné místo po GRU, jejíž britskou síť považují britské bezpečnostní úřady za ochromenou, se nyní snaží obsadit SVR. Podle informací The Daily Telegraph k tomu civilní rozvědka dostala pověření Kremlu. Mnozí představitelé britských bezpečnostních služeb SVR považují za mnohem nebezpečnější a profesionálnější než GRU.

"Více se bojíme toho, co o SVR nevíme, než toho, co všechno víme o GRU," citoval The Daily Telegraph nejmenovaného vysoce postaveného člena britské vlády. "Pokud nyní Moskva uvolňuje více zdroje pro SVR a dává jí větší volnost k působení v Británii, o čemž jsme přesvědčeni, tak to znamená mnohem větší bezpečnostní obavy, neboť je to výrazně profesionálnější tým," dodal.