Ruská policie zatkla pět údajných organizátorů sobotního protestu

Moskva - Za svolání nepovolené demonstrace do centra Moskvy, při níž bylo minulou sobotu zadrženo přes tisíc lidí, je odpovědno deset osob, z nichž pět je už ve vazbě. Ruským médiím to dnes řekla mluvčí ruského Vyšetřovacího výboru, centrální ruské kriminální ústředny. Podle dřívějších zpráv jsou obviněni z provokování masových nepokojů, hrubého porušování veřejného pořádku a útoku na úřední osoby s trestní sazbou až 15 let vězení.

Sobotní demonstrace, kterou zorganizovala ruskými úřady neuznaná Libertariánská strana, byla protestem proti postupu moskevské volební komise, která z formálních důvodů nepustila k volbám 15 opozičních kandidátů. O složení zastupitelstva moskevské radnice se bude rozhodovat ve volbách 8. září. Při demonstraci policie zadržela přes tisíc lidí, několik desítek z nich dostalo pokutu nebo bylo odsouzeno k několikadenním trestům vězení.

Na deset dní do vězení poslal moskevský soud i v Rusku známou vědkyni Juliji Galjaminovou, která údajně na internetu zvala Moskvany k účasti na protestu. Galjaminová chtěla kandidovat v moskevských volbách, komise jí to ale zakázala s tím, že na žádosti nebyl dostatek ověřených podpisů, jak vyžaduje zákon.

Podle moskevského rozhlasu dnes skupina předních ruských vědců zveřejnila otevřený dopis, v němž kandidaturu své kolegyně i ostatních zamítnutých kandidátů podpořila. Petici kromě jiných podepsali profesoři moskevské státní univerzity a vědci Ruské akademie věd.

Kromě uložení administrativních trestů ruská prokuratura zahájila i trestní stíhání organizátorů sobotní akce. Mluvčí Vyšetřovacího výboru dnes oznámila, že ve vězení jsou opoziční aktivisté Alexej Miňajlo, Kirill Žukov, Ivan Podkopajev a další dva lidé. Ljubov Sobolová, jedna z odmítnutých kandidátů pro moskevské volby, drží už přes dva týdny na protest proti rozhodnutí volební komise hladovku.