Ruská policie zadržela při protestech na podporu Navalného přes 1700 lidí

Moskva - Ruská policie při středečních protestech na podporu vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného zadržela po celé zemi více než 1700 lidí. S odvoláním na server OVD-Info, který se zaměřuje na monitorování protestů a policejní zákroky, o tom dnes informovaly agentury Reuters a AFP. Demonstrace byly nakonec menší, než organizátoři očekávali.

"Vyšli jsme ven kvůli Alexejovi... proti válce na Ukrajině a proti divoké propagandě," řekla podle agentury Reuters studentka Marina, která se přidala k demonstracím v Moskvě. Demonstranti v ruské metropoli ve středu provolávali hesla jako "Svobodu Navalnému!" anebo "Pusťte (k němu) lékaře!". K protestům se přidala rovněž manželka vězněného opozičníka, jeho matka a bratr, píše server Meduza.

Úřady dopředu upozorňovaly, že akce není povolená, a varovaly před následky. Podle dnešních informací serveru OVD-Info policie zadržela 1782 protestujících, mimo jiné 804 lidí v Petrohradě a 119 osob v Ufě. Ještě před demonstracemi policisté zatkli právničku Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolovou a opozičníkovu mluvčí Kiru Jarmyšovou.

Organizátoři doufali, že shromáždění budou největší v moderních dějinách Ruska, uvedla agentura Reuters s tím, že účast byla nakonec menší, než při demonstracích na podporu Navalného letos v zimě, kdy proti jeho zadržení a uvěznění protestovaly desetitisíce lidí. Policie tehdy tvrdě zasáhla a zadržela kolem 11.000 účastníků akcí.

Středečních protestů se v Moskvě podle policie zúčastnilo 6000 lidí, v Petrohradu kolem 4500. Podle Navalného spolupracovníků to bylo až desetkrát více. Šéfredaktor rádia Echo Moskvy Alexej Venediktov odhadl počet demonstrujících na 10.000 až 15.000 v Moskvě a přibližně 7000 až 9000 v Petrohradě. Protestovalo se i v dalších městech. Demonstrace se konaly v den, kdy prezident Vladimir Putin pronesl své tradiční poselství o stavu země.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj drží ve vězení hladovku na protest proti tomu, že k němu vězeňská správa nepouští jeho lékaře. Opoziční politik si stěžuje si na bolesti zad a končetin. Jeho blízcí a spolupracovníci upozorňují, že mu hrozí vážné zdravotní komplikace. Úřady ale tvrdí, že jeho stav je uspokojivý.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru ruský soud změnil Navalnému dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu. Západní výzvy k osvobození opozičníka a vyšetření jeho otravy Moskva odmítá jako vměšování do ruských vnitřních záležitostí.