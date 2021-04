Ruská policie zadržela devět lidí demonstrujících za Navalného

Moskva - Ruská policie dnes u věznice v Pokrovu, kde je uvězněn opoziční politik Alexej Navalnyj, zadržela devět lidí za porušení veřejného pořádku. Oznámila to agentura TASS. Mezi zadrženými je podle listu Kommersant i Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová. Ta jako šéfka lékařského odborového sdružení vedla u věznice protestní akci, která má přimět úřady, aby vězni poskytly lékařskou péči podle jeho výběru. Pokrov se nachází asi 100 kilometrů východně od Moskvy.

"U nápravného zařízení IK-2 ve městě Pokrov se sešlo asi 45 lidí, z nichž tři desítky byli novináři a blogeři. Devět občanů se dopustilo porušení veřejného pořádku a policisté je předvedli na strážnici k dalšímu objasnění," uvedl TASS s odvoláním na ministerstvo vnitra. Podle Kommersantu jsou mezi zadrženými i novináři, včetně zpravodaje americké stanice CNN.

Navalnyj byl v pondělí podle ruského tisku hospitalizován kvůli možnému respiračnímu onemocnění. Ještě dříve si Navalnyj stěžoval na úporné bolesti zad a ztrátu citu v jedné noze. Na jeho žádosti o poskytnutí péče mu věznice podle jeho slov poskytla jen prášky a mast proti bolesti. Hlavní odpůrce režimu prezidenta Vladimira Putina v poslední březnový den vyhlásil hladovku a obvinil vedení věznice, že mu odpírá péči a "mučí" jej tím, že jej dozorci každou hodinu budí ze spánku.

Policie Navalného zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy z loňského srpna. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu přímo Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a potrestán za to, že si dovolil přežít otravu.