Ruská policie při protestech proti invazi na Ukrajinu zadržela přes 1750 lidí

Moskva - Policie v Rusku dnes při demonstracích proti ruské invazi na Ukrajinu zadržela přes 1750 lidí, uvádí projekt OVD-Info, který monitoruje policejní zásahy. Protesty se konaly ve 44 městech v různých částech Ruska, například ve Vladivostoku, Irkutsku nebo Jekatěrinburgu. Agentura Reuters uvádí, že údaje OVD-Info nelze ověřit. K tomu, aby nemlčeli a šli protestovat, vyzval dnes obyvatele Ruska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Portál 66.ru napsal, že policisté v Jekatěrinburgu zakročili hned několik minut po začátku shromáždění, do policejních autobusů podle něj přinutili nastoupit desítky lidí. V Chabarovsku na Dálném východě podle videa zveřejněného na sociálních sítích jeden z demonstrantů křičel "Ne válce - že se nestydíte", načež ho zadrželi dva policisté. Jejich kolegové prostřednictvím megafonů lidi upozorňovali, že jsou na nepovoleném shromáždění a vyzývali je, aby se rozešli.

Agentura Reuters uvádí, že ruské ministerstvo vnitra v sobotu upozornilo, že pořádkové síly zabrání jakémukoliv nepovolenému shromáždění a že jejich pořadatelé za to budou pohnáni k odpovědnosti. Vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj vyzval, aby se dnes v Rusku i jinde ve světě konaly protesty proti vojenskému útoku proti Ukrajině, který ruský prezident Vladimir Putin zahájil 24. února. "Kvůli Putinovi Rusko nyní pro mnoho lidí představuje válku," uvedl Navalnyj v pátek. "Tak to není: tím kdo napadl Ukrajinu, byl Putin, a ne Rusko," dodal.

Reuters uvádí, že ruská státní média o protestech prakticky neinformují. Agentura RIA naopak zveřejnila záběry stoupenců ruského prezidenta Vladimira Putina, kteří projížděli Moskvou s ruskými vlajkami a ukazovali písmena Z a V používaná ruskými jednotkami na Ukrajině pro označování vojenské techniky.

"Občané Ruska, pro vás to není jen válka za mír! Je to válka také za vaši zemi," řekl ukrajinský prezident Zelenskyj v televizním projevu, v němž přešel z ukrajinštiny do ruštiny. "Pokud budete nyní mlčet, promluví za vás později vaše bída a odpovědí na ni budou jen represe," vzkázal Zelenskyj. Stejně jako Ukrajinci i Rusové nyní podle něho čelí volbě "mezi životem a otroctvím".

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell na twitteru napsal, že se Rusko stále více posunuje směrem k autoritářství. Válka na Ukrajině na Rusko podle něj dopadá v podobě cenzury a systematických represí vůči médiím, novinářům a nevládním organizacím.

Putin tvrdí, že nařídil takzvanou speciální vojenskou operaci proti Ukrajině s cílem ochránit tamní ruskojazyčné obyvatelstvo před údajnou perzekucí a zemi demilitarizovat a denacifikovat. Podle Západu Rusko útokem na Ukrajinu porušilo mezinárodní právo a suverenitu Ukrajiny. Západní země kvůli tomu zavedly sérii protiruských sankcí, aby ekonomiku země ochromily.