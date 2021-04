Ruská policie před protestem podniká domovní prohlídky a zatýká

Moskva - Ruská policie před dnešními protesty přívrženců uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného podniká domovní prohlídky a zatýká. Podle tiskových agentur policisté zadrželi právničku Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolovou a opozičníkovu mluvčí Kiru Jarmyšovou.

Navalného spolupracovníci svolali na dnešek demonstrace, které by podle nich mohly být největšími protesty v moderní historii Ruska. Úřady dopředu varovaly účastníky před následky, včetně trestního postihu.

Organizátoři protestu v Moskvě nakonec nahlásili 100.000 účastníků. Úřady varovaly, že akce není povolena. Podle moskevské radnice nebylo možné akci, která má začít v 18:00 SELČ povolit, protože žádost nesplňovala podmínky stanovené zákony.

Protesty se mají konat i v další městech napříč zemí.

V minulosti ruské úřady tvrdě zasahovaly proti akcím na Navalného podporu. Policie při rozhánění lednových a únorových protestů zadržela celkem kolem 11.000 účastníků. Mnozí byli potrestáni pokutami anebo byli uvězněni na sedm až 14 dnů.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a že byl potrestán za to, že si dovolil přežít Putinem nařízenou otravu.

Navalnyj také připomíná, že si má odpykat trest uložený v procesu za údajnou zpronevěru v kosmetické firmě Yves Rocher, který Evropský soud za lidská práva shledal nespravedlivým a Rusko mu mezitím vyplatilo odškodné.

Opozičník drží ve vězení hladovku na protest proti neposkytnutí lékařské péče při bolestech zad a končetin, úřady jej nechaly přepravit do vězeňské nemocnice v jiném nápravném zařízení. Jeho blízcí se obávají, aby uvěznění přežil.