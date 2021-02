Ruská policie podnikla další razii v Navalného štábu

Moskva - Ruští policisté v noci na dnešek prohledávali moskevský štáb uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného. "Policie vtrhla do moskevského štábu Navalného pod záminkou, že tam prý 'tisknou pornografii'. Asi nestojí za to upřesňovat, že tam není vůbec na čem co tisknout," uvedl štáb podle listu Kommersant.

Navalného spolupracovníci podle vzkazu na sociálních sítích nepochybují, že domovní prohlídka povede ke konfiskaci vybavení kanceláře, což označili za "další nezákonnou loupež". Razie podle agentury AP skončila asi hodinu po půlnoci.

Ruské úřady v posledních dnech varují před výzvami k účastí na nedělních protestech na podporu Navalného a před samou účastí na těchto nepovolených akcích. Dokonce prostřednictvím státních agentur informovaly o hrozbě teroristických útoků na hromadné pouliční akce v ruských městech, atentáty podle nich plánují islámští radikálové.

Ještě v úterý spolupracovník kritika Kremlu Leonid Volkov Rusy vyzval, aby v neděli večer vyšli nakrátko na dvorky domů, zapnuli svítilny na mobilních telefonech a snímky z akce umístili na sociální sítě.

Demonstrací za propuštění uvězněného opozičního politika se 23. a 31. ledna zúčastnily navzdory úředním zákazům desítky tisíc lidí v desítkách ruských měst. Protesty se konaly i 2. února, kdy soud změnil Navalnému dříve uložený podmíněný trest na nepodmíněný. Policie proti manifestacím tvrdě zasáhla a podle nevládního serveru OVD-Info zadržela přes 11.000 lidí.