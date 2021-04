Ruská média vyzdvihují slova Zemana o absenci důkazů v kauze Vrbětice

Moskva - Z projevu Miloše Zemana ke kauze Vrbětice ruská média vyzdvihují slova českého prezidenta, že neexistují důkazy, že ruští tajní agenti byli v muničním skladu, kde se v roce 2014 odehrály exploze. Tvrzení českých tajných služeb, že ze dvou výbuchů vrbětických skladů jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, stálo přitom minulý týden u zrodu diplomatické roztržky mezi Českem a Ruskem. Praha nejprve vyhostila 18 pracovníků ruského velvyslanectví, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby, a poté Moskva vykázala 20 zaměstnanců českého velvyslanectví.

Podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu, řekl mimo jiné Zeman v dnešním televizním projevu.. "Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné," poznamenal zároveň ve zhruba desetiminutové řeči. "To, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," dodal.

"Český prezident uvedl, že neexistují žádná data o agentech z Ruska ve Vrběticích," píše ruská tisková agentura Interfax. Dodává, že Zeman zdůraznil, že Bezpečnostní a informační služba nemá důkazy o tom, že ruští agenti oblast Vrbětic navštívili.

Podobně o projevu českého prezidenta referuje agentura TASS, která mimo jiné cituje Zemanova slova, že Bezpečnostní informační služba se o incidentu ve Vrběticích za posledních šest let ve svých výročních zprávách nezmínila. TASS zároveň upozorňuje, že podle prezidenta ale nelze říci, že podezření ze zapojení dvou zahraničních agentů není vážné, a je nutné toto podezření vyšetřit.

Agentura Ria Novosti zprávu o Zemanově projevu zahajuje upozorněním na jeho slova o dvou verzích příčin explozí ve Vrběticích: neodborné zacházení s municí a činnost agentů zahraničních tajných služeb.

List Kommersant označil Zemanovo vyjádření za senzační prohlášení, protože prezident stále považuje za možné dvojí vysvětlení událostí ve Vrběticích - podle jednoho je vina na ruských agentech, podle druhého šlo o neopatrné zacházení s municí.

Rovněž list Nězavisimaja gazeta ze Zemanova projevu cituje pasáž, že se za příčiny explozí ve Vrběticích považuje manipulace s municí nebo i možné zapojení zahraničních speciálních služeb.

Na stejnou část Zemanova projevu upozornila také stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) . Uvádí, že Zeman nevylučuje zapojení ruské tajné služby, ale nevylučuje ani druhou verzi o neodborné manipulaci s municí. RFE/RL se zmiňuje i o tom, že by Zeman v případě potvrzení viny Ruska nebyl proti trestu v podobě vyloučení ruské společnosti Rosatom z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Zeman má jako prezident zejména ceremoniální pravomoci, ale často se vyjadřuje ve prospěch Ruska a je považován za nakloněného Moskvě, uvedla RFE/RL.

Agentura DPA napsala, že český prezident varoval před jakoukoli formou hysterie. Zatímco vláda premiéra Andreje Babiše z událostí ve Vrběticích obvinila ruské agenty, Zeman hovořil jen o "podezření" a vyslovil se pro další policejní vyšetřování, uvedla DPA. Rovněž agentura Reuters si povšimla toho, že Zeman považuje názor, že výbuchy způsobili ruští agenti, pouze ze jednu ze dvou teorií a že nevylučuje možnost, že šlo jen o nehodu.

Také německá televizní a rozhlasová společnost Deutsche Welle (DW), která vysílá do zahraničí, vyzdvihla Zemanovo zpochybnění ruského podílu na výbuších a že český prezident varoval před hysterií a vyzval veřejnost, aby počkala na výsledky policejního vyšetřování. "Zeman je všeobecně vnímán jako člověk, který má těsné vazby na ruskou vládu a prezident Vladimir Putin jej hostil v Soči v roce 2017," připomíná DW. Stanice si také všímá, že čeští opoziční politici Zemana obvinili ze zapojení do dezinformační kampaně a kritizovali ho za zpochybňování práce českých tajných služeb.

Rakouská veřejnoprávní televize ORF uvedla, že Zeman kritizoval Rusko "s neobvyklou ostrostí" a cituje například větu,v níž český prezident přirovnává dva ruské agenty spojované s explozemi ve Vrběticích k Patovi a Matovi, postavičkám dvou nešiků ze série animovaných pohádek, a ptá se, co dělali na českém území. ORF také cituje Zemanova slova o tom, že žádná suverénní země nemůže připustit, aby dva agenti jiného státu provedli teroristický útok na jejím území. "Zeman je považován za proruského; k obviněním, která vláda v Praze vznesla vůči Moskvě, se nyní vyjádřil poprvé," uvedla ORF na svém webu.