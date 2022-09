Ruská média: Při úderu v Chersonu zemřel bývalý ukrajinský poslanec

Kyjev - V důsledku ukrajinského raketového útoku v Chersonu na jihu Ukrajiny dnes zemřeli dva lidé, jedním z nich je bývalý ukrajinský poslanec Oleksij Žuravko. S odvoláním na místní proruské úřady o tom informují ruské tiskové agentury, Kyjev se k této informací zatím nevyjádřil. Cherson od začátku invaze okupuje ruská armáda. Ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě o vývoji bojů uvedl, že ruské síly pokračují ve snaze plně obsadit Doněckou oblast a udržet dobytá území.

"Podle předběžných údajů byl zaznamenán jeden zásah ze systému HIMARS na hotel v centru Chersonu, kde žili obyčejní civilisté... Dva mrtví, včetně Oleksije Žuravka," řekl podle agentury Interfax zástupce záchranné služby. "Ano, Žuravko bohužel zemřel," řekl agentuře TASS zástupce šéfa Ruskem dosazené správy Kirill Stremousov.

Žuravko je podle médií bývalý ukrajinský poslanec a člen Strany regionů bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyče, kterého Ukrajinci při protestech v roce 2014 svrhli. V roce 2015 Žuravko odjel do Ruska a ukrajinské bezpečnostní služby ho v nepřítomnosti vyšetřovaly, píše bez dalších podrobností stanice BBC. Do Chersonu se Žuravko vrátil poté, co město obsadili ruští vojáci.

Ukrajinské úřady zatím informace o jeho smrti nekomentovaly. Ukrajinské operační velitelství Jih předtím podle ukrajinské agentury Ukrinform informovalo o pokračujících bojích na jižní frontě a oznámilo, že za uplynulý den zlikvidovalo 57 členů invazní armády, přičemž útočilo na ozbrojené síly. V Chersonu podle Ukrinformu zasáhlo stanoviště ruské národní gardy.

"Okupanti nadále soustředí své úsilí na pokusy plně obsadit Doněckou oblast a udržet dobytá území, jakož i narušit aktivní operace (ukrajinských) obranných sil v určitých směrech. Ostřelují pozice naší armády podél linie dotyku, provádějí letecký průzkum a pokoušejí se získat zpět kontrolu nad ztracenými pozicemi v určitých směrech," uvedl ráno na facebooku ukrajinský generální štáb.

Ruské síly podle něj za poslední den podnikly desítky raketových a leteckých útoků, které zasáhly 35 obcí včetně měst Záporoží nebo Mykolajiv. Velení ukrajinských sil rovněž hlásí, že jeho vojáci odrazili pozemní ruské útoky na šesti místech.

Kromě toho ukrajinské úřady ráno uvedly, že ruské síly zaútočily pomocí sebevražedných bezpilotních letounů na přístavní město Oděsa a zasáhly administrativní budovu.

Podobná tvrzení jednotlivých stran konfliktu není možné bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajinci hlásí další ruský útok drony na Oděsu; zatím je bez obětí

Rusové dnes brzy ráno opět zaútočili pomocí sebevražedných bezpilotních letounů na přístavní město Oděsa. Administrativní budova v centru města byla zasažena třikrát, uvedl s odkazem na mluvčího správy Oděské oblasti Serhije Bratčuka ukrajinský server Kyiv Independent. Na místě pokračují záchranné operace a zasahují hasiči. Zprávy o případných obětech zatím nejsou.

Jako sebevražedný bezpilotní letoun se označuje dron, který je obvykle od začátku zkonstruován tak, aby sám posloužil k přímému útoku na cíl. Může být sestrojen i jako takzvaná vyčkávací munice, která je vypuštěna do vzduchu s cílem čekat, než nastane vhodný okamžik k útoku.

Ukrajinci tvrdí, že bezpilotní letouny využívané ruskou armádou pocházejí z Íránu, Teherán to ale popírá. Írán navázal s Ruskem užší spolupráci v kontextu sankcí, kterým obě země shodně čelí ze strany Západu. Podle amerických médií, které se odkazují na představitele tajných služeb, dodal Teherán Moskvě první drony v první polovině srpna.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném noční projevu uvedl, že Ukrajina odpoví na "všechny útoky" v Záporoží, Charkově, Mykolajivu, Nikopolu, na Donbase a ve všech ukrajinských městech a regionech.

"Osvobodíme celou naši zemi - od Chersonu po Luhanskou oblast, od Krymu po Doněckou oblast. Každý vrah a popravčí bude postaven před soud za to, co provedl Ukrajincům," dodal.