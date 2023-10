Ruská Duma schválila odstoupení od ruské ratifikace jaderné smlouvy

Moskva - Státní Duma, dolní komora ruského parlamentu, dnes schválila ve druhém a následně i konečném třetím čtení návrh zákona o odstoupení od ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Informovala o tom agentura Interfax. Předseda Dumy Vjačeslav Volodin dříve prohlásil, že Rusko zruší svou ratifikaci CTBT kvůli podle něj nezodpovědnému přístupu Spojených států ke globální bezpečnosti. USA smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly.

Pro schválení návrhu zákona dnes hlasovalo 412 z celkových 450 poslanců, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti. Prvním čtením prošel návrh stejným poměrem hlasů v úterý. O tom, že by se Rusko mohlo účasti na CTBT vzdát, hovořil začátkem tohoto měsíce prezident Vladimir Putin. Po jeho očekávaném podpisu vstoupí norma v platnost.

Ruští představitelé tvrdí, že se zrušením ratifikace smlouvy přizpůsobují postoji USA a k jaderné zkoušce by se země uchýlila jen tehdy, pokud by tak učinily Spojené státy. Zároveň někteří ruští bezpečnostní experti a politici prohlásili, že Rusko by mělo jadernou bombu otestovat jako varování Západu, uvedla dříve agentura Reuters.

Zatímco Sovětský svaz provedl poslední jaderný test v roce 1990 a USA o dva roky později, postsovětské Rusko se k jadernému testu dosud neuchýlilo. Do roku 1996, kdy CTBT spatřila světlo světa, různé země provedly přes 2000 jaderných testů, z nich více než 1000 USA a přes 700 SSSR.