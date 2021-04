Ruská diplomacie označila vyšetřování výbuchu ve Vrběticích za marasmus

Brána do areálu muničního skladu ve Vrběticích, které patří pod Vlachovice na Zlínsku, na snímku z 19. dubna 2021. Vrbětický muniční sklad v roce 2014 explodoval. Po sedmi letech vyšlo najevo podezření na zapojení ruské tajné služby do výbuchu.

Moskva - Vyšetřování výbuchů muničního skladu ve Vrběticích v České republice označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová za "přehlídku marasmu". Místní úřady nevěděly, že muniční sklad už armáda nevyužívala, ale že byly pronajaty soukromníkům, řekla rozhlasové stanici Vesti FM v souvislosti s krizí v česko-ruských vztazích po vzájemném vyhoštění velkého počtu diplomatů.

"Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou," uvedla mluvčí ruské diplomacie. "Tady je odpověď na vaši otázku, včetně toho, kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu - bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo. Lidem bylo potřeba něco předložit - našli Petrova a Boširova. Hanba? Hanba," dodala Zacharovová.

Podle jejího vyjádření v průběhu vyšetřování "vyšla najevo fantastická věc". "Místní úřady nevěděly, že od roku 2006 muniční sklad armáda nevyužívá a že ministerstvo obrany pronajalo skladové prostory soukromým zbrojním společnostem. Obrovské množství zbraní, které byly ve skladech osm let, bylo bez jakékoli kontroly ze strany úřadů," řekla mluvčí.

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.

Česká policie vyhlásila v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii v roce 2018.