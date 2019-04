Washington - Ruska Marija Butinová, kterou americký soud v pátek poslal na 18 měsíců do vězení za to, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA), by se do vlasti mohla vrátit možná už v listopadu. Podle agentury TASS to prohlásil její právní zástupce Robert Driscoll.

Na svobodu se přitom Butinová podle verdiktu dostane až v lednu 2020 a po propuštění bude okamžitě deportována do Ruska. Ženě hrozilo až pětileté vězení, soud se ale přiklonil k návrhu obžaloby, která žádala vězení v délce 18 měsíců. Do trestu se jí započítá i vazba, ve které je od loňského července.

Obhajoba se snažila dosáhnout toho, aby trest odpovídal nynější délce vazby tak, aby se Butinová co nejdříve po rozsudku mohla vrátit do vlasti. "Nemyslím si, že dalších devět měsíců za mřížemi poslouží v tuto chvíli jako trest či zpytování svědomí," řekl Driscoll.

"Důrazně s verdiktem o trestu nesouhlasíme," pokračoval právní zástupce Butinové. Zároveň ale dodal, že Butinová se přiznala, čímž trest přijala. Ještě před vynesením rozsudku se omluvila, vyjádřila lítost a požádala o slitování.

V rámci dohody Butinová uvedla, že se snažila proniknout do konzervativní NRA s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy. Kontaktem, který měl informace předávat Moskvě, byl podle obhájců vlivný ruský politik a bývalý poslanec Alexandr Toršin, nynější viceguvernér centrální banky. Moskva obvinění vůči zadržené odmítá. Prezident Vladimir Putin uvedl, že o její příslušnosti k ruským rozvědkám žádná ruská tajná služba nic neví.