Ruská atletika zaplatila s pomocí ministerstva pokutu za doping

Ilustrační foto - Více než tisíc ruských sportovců podl WADA profitovalo mezi roky 2011 a 2015 ze systematického dopingu v zemi. Podle ní se potvrdilo, že v Rusku fungovala dopingová politika s cílem vybojovat co nejvíc medailí na velkých akcích včetně olympijských her v Londýně 2012, atletického mistrovství světa v Moskvě 2013 či zimních olympijských her v Soči 2014. ČTK/AP/Paul Sancya

Moskva - Ruská atletická federace uhradila pokutu za systematický doping a opakované porušování pravidel, aby se vyhnula dalšímu trestu od Světové atletiky (WA). Lhůtu měla do 15. srpna. Prostředky na zaplacení částky 6,3 milionu dolarů získala RusAF jako jednorázovou dotaci od ministerstva sportu.

Pokud by Rusko pět milionů dolarů z pokuty a náklady na řízení ve výši 1,3 milionu dolarů neuhradilo, hrozilo by mu vyloučení ze všech soutěží. O účast na závodech by tak přišli i ti atleti, kteří dosud mohli díky výjimce startovat jako neutrální.

Přijetí platby potvrdil v oficiálním prohlášení mluvčí Světové atletiky. Rusko tak podle něho splnilo jednu z podmínek, které mu stanovila zvláštní komise. Pokud splní i další podmínky, pak i nadále bude moci deset jeho atletů startovat pod neutrální vlajkou. Zbytek pokuty může RusAF uhradit až za dva roky.

Rusko je kvůli státem organizovanému dopingu suspendováno od listopadu 2015 a první část desetimilionové pokuty mělo zaplatit do 1. července. To ale neudělalo s poukazem na to, že nemá dostatek prostředků. Vedení WA proto pozastavilo schvalovací proces pro desítku atletů, kterým bylo umožněno na mezinárodní scéně startovat s neutrálním statusem.