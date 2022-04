Ruská armáda zabila Ukrajince, kteří se pokusili kapitulovat, tvrdí USA

Washington/Kyjev - Spojené státy tvrdí, že mají věrohodné informace o tom, že ruská armáda zastřelila Ukrajince, kteří se pokusili se vzdát v Doněcké oblasti. Ve středu to podle stanice CNN na půdě OSN řekla zvláštní vyslankyně USA pro mezinárodní trestní spravedlnost Beth van Schaacková. Násilí je podle ní systematické a není výsledkem činů jednotlivců.

"Nyní máme věrohodné informace, že ruská vojenská jednotka operující v okolí Doněcku popravila Ukrajince, kteří se pokoušeli vzdát, místo aby je vzala do vazby," řekl Van Schaacková. "Pokud by to byla pravda, jednalo by se o porušení základní zásady válečného práva: zákazu hromadné popravy civilistů a bojovníků, kteří jsou hors de combat (mimo boj) z důvodu kapitulace, zranění nebo jiných forem zneschopnění," dodala.

USA mají podle van Schaackové také věrohodné zprávy o mučení, o sexuálním násilí na ženách a dívkách a o lidech zabitých na způsob popravy se svázanýma rukama. Množství informací podle ní naznačuje, že "zvěrstva nejsou výsledkem zběhlých jednotek nebo jednotlivců; spíše odhalují hluboce znepokojující vzorec systematického zneužívání ve všech oblastech, kde se ruské síly angažují." Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.

Ruskému vojenskému a politickému vedení vzkázala, že USA jejich počínání nadále bedlivě sledují a povolají je k odpovědnosti, uvedl ruskojazyčný web stanice BBC.

Van Schaacková stojí od března v čele úřadu, který zajišťuje odborné poradenství ministerstvu zahraničí USA a americkým diplomatům v otázkách souvisejících s válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidou. Úřad také koordinuje postoj USA k soudům, které stíhají osoby odpovědné za tyto trestné činy.